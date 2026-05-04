LOS ÁNGELES — Cameron Diaz y su esposo Benji Madden anunciaron el lunes el nacimiento de su tercer hijo, un niño llamado Nautas Madden, para alegría de sus fans, quienes se alegraron al saber que la pareja ha ampliado su familia discretamente una vez más. La actriz de 53 años y el guitarrista de Good Charlotte, de 47, compartieron la emotiva noticia en Instagram, optando por una imagen artística de un barco en lugar de una fotografía de su recién nacido para proteger su privacidad, a la vez que expresaban una inmensa alegría y gratitud.

En un comunicado conjunto publicado en la cuenta verificada de Instagram de Madden, la pareja escribió: "Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo! Amamos la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos! Lo estamos pasando de maravilla. Les enviamos nuestros mejores deseos. —La familia Madden". La publicación rápidamente obtuvo cientos de miles de "me gusta" y comentarios de felicitación de celebridades, amigos y fans de todo el mundo.

El nombre Nautas tiene un significado marítimo distintivo, que evoca a "navegante" o "aquel que se embarca en un viaje sin temor a lo desconocido", según fuentes cercanas a la familia. Esta elección concuerda con la costumbre de la pareja de seleccionar nombres únicos y significativos para sus hijos. Su primera hija, Raddix Madden, nació en diciembre de 2019, seguida de su hijo Cardinal Madden en marzo de 2024. Ambos nacimientos se anunciaron en privado con imágenes artísticas y pocos detalles personales para proteger a los niños de la atención mediática.

Díaz, quien lleva tiempo hablando de los retos y las alegrías de la maternidad en la edad adulta, ha mantenido un perfil público relativamente bajo desde el nacimiento de su segundo hijo. La pareja, que se casó en una ceremonia privada en 2015, siempre ha priorizado la privacidad familiar, aunque ocasionalmente comparte momentos de su vida juntos. La publicación de Madden reflejó este equilibrio, centrándose en la gratitud y el amor en lugar de revelar detalles específicos del parto o fotos.

Amigos y colegas de la industria inundaron rápidamente las redes sociales con felicitaciones. Nicole Richie, amiga de Diaz desde hace mucho tiempo, comentó con emojis de corazones, mientras que otras figuras de Hollywood y músicos expresaron sus mejores deseos. Los fans destacaron la evidente felicidad de la pareja y la discreción con la que anunciaron una noticia tan personal, elogiando su compromiso de proteger a su creciente familia de la excesiva atención mediática.

El anuncio llega en un momento en que Díaz ha sido más selectiva con sus papeles, centrándose en su familia y en proyectos personales ocasionales. Anteriormente, describió la maternidad como una experiencia transformadora, atribuyendo a sus hijos el haberle dado un nuevo propósito y perspectiva a su vida. Madden, quien continúa actuando con Good Charlotte, ha hablado a menudo sobre la satisfacción que le brinda la paternidad y cómo compagina la música con las responsabilidades familiares.

Este es el tercer hijo de la pareja en siete años, un crecimiento significativo para Díaz, quien tuvo su primer hijo a los 47 años. La noticia ha generado un amplio debate sobre la paternidad en la edad adulta, y muchos elogian la sinceridad de la pareja al compartir su experiencia, respetando al mismo tiempo su privacidad. Los expertos médicos señalan que, si bien los embarazos después de los 50 implican consideraciones adicionales, los avances en fertilidad y atención prenatal han hecho que los resultados saludables sean más comunes tanto para celebridades como para familias comunes.

La familia Madden-Diaz ahora incluye a tres niños pequeños que viven alejados del ojo público. Según fuentes cercanas, la familia mantiene un estilo de vida sencillo en Los Ángeles, priorizando la normalidad, las actividades al aire libre y el juego creativo. En entrevistas anteriores, Díaz ha destacado la importancia de la presencia y la creación de un ambiente afectuoso, valores que parecen ser fundamentales en su estilo de crianza.

Mientras las felicitaciones no cesan, el nuevo capítulo de la pareja pone de relieve su sólida relación, basada en el apoyo mutuo y los valores compartidos. Desde su discreta boda en 2015 hasta el crecimiento de su familia, Díaz y Madden han logrado un equilibrio entre sus carreras en Hollywood y una vida privada plena. El nacimiento de Nautas Madden añade otro hito feliz a su historia.

Los fans y seguidores expresaron su alegría ante la sorpresa, y muchos destacaron la poética elección del nombre y el énfasis constante de la pareja en la gratitud familiar. El anuncio sirve como recordatorio de la discreta felicidad que muchas celebridades buscan en medio del escrutinio público. A medida que la familia Madden crece, personas de todo el mundo celebran este nuevo comienzo, respetando los límites que la pareja ha mantenido con tanto cuidado.

Por ahora, la prioridad es la felicidad de la familia y la llegada del nuevo miembro. Nautas Madden se une a sus hermanos Raddix y Cardinal en lo que parece ser un hogar lleno de amor, creatividad, música, risas y aventuras. El reciente anuncio de Díaz y Madden reafirma su compromiso de disfrutar cada momento de esta nueva etapa.