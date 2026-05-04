El Palacio de Buckingham anunció el lunes que la princesa Eugenia y su esposo, Jack Brooksbank, esperan su tercer hijo, que nacerá este verano, para alegría de los seguidores de la realeza y un nuevo capítulo de felicidad para la familia Windsor. La noticia llega mientras la princesa, de 36 años e hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, continúa compaginando sus deberes públicos con la vida familiar junto a sus dos hijos pequeños.

En un comunicado oficial, el Palacio declaró: "Su Alteza Real la Princesa Eugenia y el Sr. Jack Brooksbank se complacen en anunciar que esperan su tercer hijo, cuyo nacimiento está previsto para este verano. Su Majestad el Rey ha sido informado y está encantado con la noticia". Se dice que los hijos de la pareja, August Philip Hawke Brooksbank, de 5 años, y Ernest George Rupert Brooksbank, de 2, están "muy emocionados" por la llegada de un nuevo hermanito o hermanita.

La princesa Eugenia compartió la feliz noticia en su cuenta personal de Instagram con una tierna foto familiar donde sus dos hijos sostienen una ecografía. La acompañó con el sencillo texto: "¡Bebé Brooksbank llegará en 2026!", seguido de varios emojis de corazones rojos y un emoji de bebé. La publicación se viralizó rápidamente, acumulando cientos de miles de "me gusta" y felicitaciones de fans y otros miembros de la realeza a las pocas horas de su publicación.

El anuncio marca la incorporación más reciente a la creciente lista de nietos del rey Carlos III. El nuevo bebé será el decimoquinto en la línea de sucesión al trono británico y el decimoquinto bisnieto del rey. Fuentes cercanas a la familia afirman que el embarazo ha transcurrido sin complicaciones hasta el momento, y que Eugenia se encuentra bien y emocionada por ampliar su joven familia. La pareja, que contrajo matrimonio en una ceremonia privada en la Capilla de San Jorge en Windsor en 2018, ha mantenido un perfil público relativamente bajo, centrándose en la crianza de sus hijos lejos del intenso escrutinio mediático.

Eugenie, conocida por su filantropía y su trabajo con organizaciones que apoyan a la infancia y las artes, ha hablado abiertamente en el pasado sobre las alegrías y los retos de la maternidad. Sus amigos la describen como una madre entregada que prioriza el tiempo en familia en su hogar entre Portugal y el Reino Unido. Jack Brooksbank, comerciante de vinos y embajador de marca, también se ha involucrado activamente en la crianza de sus dos hijos, compartiendo a menudo momentos de las aventuras familiares en las redes sociales.

El anuncio coincide con un periodo de relativa estabilidad para la familia real tras los recientes problemas de salud de algunos de sus miembros de mayor rango. Se dice que el rey Carlos y la reina Camila están encantados, al igual que la duquesa de York y el príncipe Andrés, quienes mantienen una estrecha relación con su hija. La reacción del público ha sido abrumadoramente positiva, y muchos elogian la calidez y la accesibilidad de Eugenia en comparación con otros miembros de la realeza de mayor rango.

Los expertos en la realeza señalan que el crecimiento de la familia de Eugenia consolida aún más su papel como miembro de la realeza moderna y trabajadora, que equilibra el servicio público con la felicidad privada. A diferencia de algunos de sus primos, ha forjado una vida que incluye obras de caridad, intereses empresariales y familia, sin la carga de las responsabilidades propias de la realeza. Su franqueza sobre la salud mental y la maternidad ha calado hondo en muchas jóvenes que atraviesan etapas vitales similares.

Los dos hijos de la pareja han aparecido ocasionalmente en fotos familiares y en eventos reales discretos. August, nacido en 2021, y Ernest, nacido en 2023, ya muestran personalidades bien definidas; Eugenia suele describirlos como enérgicos y curiosos. El nuevo miembro de la familia, que se espera para los meses más cálidos, completará su joven familia y probablemente les brindará más momentos familiares alegres que compartirán selectivamente con el público.

Este embarazo llega tras los anteriores nacimientos de Eugenia, ambos anunciados con discreción. La pareja siempre ha priorizado la privacidad de sus hijos, aunque permite a sus seguidores vislumbrar ocasionalmente su vida privada. Sus allegados aprecian este equilibrio, que contrasta con la intensa atención mediática que reciben otros miembros de la realeza.

Con la llegada del verano, crece la expectación por el nacimiento del nuevo bebé real. Si bien los detalles sobre la fecha prevista de parto, el sexo (si se conoce) y los planes de nacimiento se mantienen en privado, se espera que la familia comparta información limitada cuando sea oportuno. Mientras tanto, personas de todo el mundo siguen enviando felicitaciones y mensajes positivos a la familia Brooksbank.

Esta noticia ofrece un grato momento de celebración para la familia real y el público británico en medio de las constantes noticias internacionales. La creciente familia de la princesa Eugenia refleja a la nueva generación de jóvenes miembros de la realeza que forjan su propio legado sin dejar de honrar la tradición. Para Eugenia y Jack, marca un nuevo capítulo de amor, crecimiento y nuevos comienzos en su vida juntos.