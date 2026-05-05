Según las denuncias, el príncipe Harry y Meghan Markle han reducido drásticamente su plantilla en California, recortando el personal en aproximadamente dos tercios en los últimos meses debido a la creciente presión financiera que sufren.

El comentarista de la realeza Dan Wakeford, antiguo editor de la revista People , afirmó en su boletín informativo 'Celebrity Intelligence' que la otrora considerable herencia que el príncipe Harry recibió de su madre, Diana, princesa de Gales, y de su bisabuela, la reina madre, "ya se ha gastado en gran parte".

Sugirió que los duques de Sussex, quienes se retiraron de la vida pública real en 2020 y ahora viven en Montecito, se han visto obligados a reducir su nivel de vida y actualmente están muy descontentos con cómo se está desarrollando su etapa posterior a la realeza. Ninguna de estas afirmaciones ha sido verificada de forma independiente, y los representantes de la pareja no han respondido públicamente.

El príncipe Harry, Meghan Markle y la menguante familia

El príncipe Harry, Meghan Markle y sus dos hijos se mudaron a Estados Unidos tras renunciar a sus funciones como miembros activos de la realeza , argumentando que querían independencia financiera y un mayor control sobre sus roles públicos.

En entrevistas de gran repercusión, Harry ha señalado repetidamente su herencia, en particular el dinero que le dejó Diana, como un colchón financiero crucial en las primeras etapas de esta transición.

Según Wakeford, ese margen de seguridad podría ser menor de lo que muchos suponían. Escribe que los duques de Sussex empleaban anteriormente a 16 personas a tiempo completo en Estados Unidos, una cifra que, según él, ahora se ha reducido a cinco.

No se han especificado los puestos supuestamente afectados, y no existe una lista oficial de personal para contrastar esas cifras. De ser ciertas, representaría una drástica reducción de personal para una pareja que estaba construyendo una organización pequeña pero ambiciosa que abarcaba la producción audiovisual, el trabajo benéfico y la defensa de causas sociales.

No es inusual que familias influyentes reorganicen discretamente sus equipos a medida que los proyectos se inician o se estancan, y a medida que fluctúan los costes legales, de seguridad y de producción.

Lo que hace que este caso destaque es la sugerencia de que el factor determinante es el dinero más que la estrategia, y Wakeford presenta los recortes como prueba de que el experimento de reinvención de Sussex está chocando con límites financieros estrictos.

Preguntas sobre la herencia y las fuentes de ingresos del príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry ha reconocido anteriormente que su herencia le permitió abandonar el Reino Unido. En entrevistas televisadas, atribuyó al dinero que le dejó Diana el haberlo "salvado" en un momento en que se retiraron las asignaciones reales y los fondos para su seguridad.

A lo largo de los años, diversos informes también han señalado la existencia de una herencia de la Reina Madre que se repartió entre los nietos de la Reina, incluido Harry, aunque las cantidades exactas y los valores actuales nunca se han publicado oficialmente.

Wakeford ahora afirma que la mayor parte de esos fondos ya se han gastado. No especifica en qué, pero la vida de los duques de Sussex en California no es precisamente barata.

Su residencia en Montecito, las medidas de seguridad, las acciones legales contra ciertos sectores de los medios de comunicación y la dotación de personal de Archewell, su organización paraguas para proyectos benéficos y comerciales, conllevan gastos generales sustanciales.

Sin una contabilidad transparente, es imposible saber cómo se relacionan esos gastos con sus ingresos procedentes de contratos editoriales, conferencias y derechos de retransmisión en directo.

En su momento, se informó ampliamente que la destacada colaboración de la pareja con Netflix, que ha dado como resultado la serie documental Harry & Meghan y la película Heart of Invictus , tenía un valor de decenas de millones de dólares.

Sin embargo, su acuerdo con Spotify terminó antes de tiempo y algunos proyectos planeados nunca llegaron a emitirse.

La afirmación de Wakeford de que Harry y Meghan ahora están "reduciendo sus gastos" contrasta con la imagen perdurable de la pareja como filántropos famosos a nivel mundial .

Si están reduciendo la plantilla de 16 a 5 empleados, como él afirma, esto sugiere una reducción deliberada de sus operaciones diarias. Aún no está claro si esto refleja una reestructuración permanente o un ajuste temporal.

Ni el Palacio de Buckingham ni los portavoces del príncipe Harry y Meghan Markle han hecho comentarios sobre las afirmaciones específicas de Wakeford respecto a sus finanzas, herencia o niveles de personal.

También surge la eterna pregunta de hasta qué punto se justifica el escrutinio financiero de una pareja que, al fin y al cabo, ha optado por abandonar sus deberes reales formales precisamente para obtener un mayor control sobre su vida privada y comercial.

Los partidarios argumentan que Harry y Meghan tienen derecho a gastar su propio dinero sin una auditoría pública exhaustiva. Los críticos replican que, mientras se aprovechen de su estatus real y hablen sobre temas como la salud mental, la desinformación y la rendición de cuentas institucional, sus decisiones seguirán siendo objeto de un intenso interés.

La imagen que pinta Wakeford es la de una familia que se reajusta bajo presión, en lugar de expandirse a su antojo. Hasta entonces, la idea de que la herencia del príncipe Harry prácticamente se ha agotado y que los duques de Sussex han reducido su personal en dos tercios debe tomarse con cautela, como una alegación más que como un hecho probado.