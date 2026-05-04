Bad Bunny no llegó a la Gala del Met de 2026 intentando lucir atemporal. Llegó con un aspecto que demostraba que el tiempo lo había alcanzado, y con creces.

Su atuendo de Zara se completaba con cabello gris, arrugas protésicas, manchas solares, un bastón y un esmoquin negro. Al preguntarle cuánto tiempo le había llevado la transformación, Bad Bunny bromeó en la alfombra roja diciendo que le había llevado "53 años".

La respuesta fue graciosa, pero el aspecto no fue casual. La transformación fue obra del maquillador Mike Marino, conocido por su trabajo de prótesis de gran realismo, incluyendo algunas de las elaboradas transformaciones de Halloween de Heidi Klum y el increíble maquillaje de Colin Farrell como El Pingüino. Marino esculpió a mano las arrugas, la flacidez de la piel y las manchas solares tras hablar con Bad Bunny sobre cómo el paso del tiempo podría afectar su rostro, cuello y manos.

El resultado hizo que el artista de 32 años resultara casi irreconocible. La revista GQ señaló que solo sus ojos lo delataban. La ilusión se completó con una melena gris como la nieve, un bastón con empuñadura dorada y una ascensión pausada de las escaleras del Met.

Bad Bunny le dijo a La La Anthony, presentadora de la alfombra roja, que probar cosas diferentes es parte de su vida. "Espero que se vea bien", dijo, según GQ.

El look estaba directamente relacionado con el tema de la Gala Met 2026, "Arte del vestuario". Vogue informó que la transformación protésica de Bad Bunny fue diseñada como respuesta a la exposición del Costume Institute y su exploración del cuerpo que envejece, un tema que la industria de la moda suele evitar en favor de la juventud.

Su vestimenta también incluía referencias a la historia de la moda. Según Vogue, Bad Bunny lució un esmoquin negro hecho a medida, de su propio diseño y creado en colaboración con Zara. El lazo extragrande en su cuello hacía alusión al vestido "Bustle" de Charles James, de 1947, que forma parte de la colección permanente del Costume Institute.

Esta aparición consolidó la reputación de Bad Bunny como una de las figuras más impredecibles de la moda masculina en la Met Gala. En años anteriores, ha lucido un traje blanco de Jacquemus con una larga cola floral, un traje marrón de Prada con un sombrero pava puertorriqueño hecho a medida y otros looks que fusionaban sastrería, identidad y performance.

Esta vez, no se limitó a lucir un estilo. Se convirtió en un personaje. Y en un ambiente donde primaban el glamour, la juventud y la preservación, Bad Bunny hizo del envejecimiento el eje central de la experiencia.