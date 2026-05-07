Jisoo, integrante de BLACKPINK, suele protagonizar titulares de moda, pero esta vez no tuvo nada que ver con una alfombra roja ni una campaña de lujo. En cambio, la cantante se vio inesperadamente envuelta en una disputa pública después de que un diseñador belga acusara a su equipo de no devolver las prendas prestadas para una sesión de fotos.

Lo que comenzó como una publicación frustrada en redes sociales rápidamente se convirtió en una de las controversias de moda más comentadas en línea esta semana. Benjamin Voortmans, fundador de la marca belga independiente Judassime, afirmó en Instagram que varias prendas enviadas al equipo de Jisoo supuestamente no habían sido devueltas.

A medida que la noticia se difundía por los medios de comunicación de moda y entretenimiento, el diseñador aclaró posteriormente que el problema se estaba resolviendo y recalcó que sus críticas iban dirigidas más a fallos de comunicación que a la propia Jisoo.

El atuendo no devuelto afirma

Según se informa, el problema se remonta a hace unos seis meses, cuando Judassime prestó varias prendas al equipo de Jisoo para una sesión de fotos relacionada con el álbum en Corea del Sur. Se dice que entre las prendas se encontraban piezas de archivo de la colección del diseñador, por lo que son especialmente importantes para la marca.

La situación se tornó tensa cuando Voortmans afirmó que sus repetidos intentos de contactar a los equipos involucrados supuestamente no obtuvieron respuesta. En videos que luego se compartieron en línea, el diseñador declaró que las facturas, los contratos y las solicitudes de devolución habían sido ignorados a pesar de meses de comunicación posterior.

La polémica se intensificó aún más después de que Voortmans utilizara un lenguaje contundente en una de sus publicaciones públicas, afirmando que los atuendos habían sido "básicamente robados".

Como era de esperar, los comentarios se difundieron rápidamente por las plataformas de redes sociales, donde tanto los fans del K-pop como los seguidores de la moda son muy activos.

¿Se calmó la situación?

Ante la creciente intensidad de las reacciones en línea, Voortmans publicó posteriormente vídeos adicionales para aclarar su postura.

Explicó que no tenía intención de atacar personalmente a Jisoo. Al parecer, solo mencionó su nombre públicamente porque creía que era la única manera de llamar la atención sobre el asunto.

El diseñador también confirmó que, según se informa, se estaban tomando medidas para recuperar las piezas de Corea. De acuerdo con sus actualizaciones, se estaban haciendo los arreglos necesarios para que alguien recogiera los artículos directamente, lo que significa que la disputa comenzaba a encaminarse hacia una solución. "Todo se estaba solucionando. Así que estamos contentos por eso", declaró.

Además, instó a los fans a dejar de enviar mensajes de odio en línea. Describió la situación como un problema de comunicación, no una disputa personal, y añadió que seguía admirando a Jisoo profesionalmente.

"En primer lugar, no creo haber querido odiarla en absoluto. Me encanta lo que hace y lo que representa", dijo Voortmans.

Cómo se viralizó la historia

Jisoo es una de las embajadoras de moda más importantes del mundo actualmente. Entre su continua colaboración con Dior, las portadas de las principales revistas y sus apariciones internacionales, todo lo relacionado con su nombre tiende a difundirse rápidamente en internet.

El momento en que surgieron las acusaciones también avivó la polémica. Las mismas salieron a la luz poco después de la aparición de Jisoo en la Gala Met de 2026, donde acaparó titulares junto con sus compañeras de BLACKPINK.

Con la atención del público en el mundo de la moda ya centrada en ella, las acusaciones de la diseñadora llegaron en un momento de máxima expectación pública.

Cuando los préstamos de moda se complican

Aunque la historia pueda sonar dramática, los préstamos de prendas de moda son, en realidad, una práctica muy común en la industria del entretenimiento y el estilismo de celebridades . Los diseñadores suelen prestar prendas para sesiones de fotos, conciertos, campañas y apariciones en la alfombra roja, a menudo mediante acuerdos detallados que incluyen plazos de entrega, devoluciones y el cuidado de las prendas.

Sin embargo, pueden surgir problemas cuando varios equipos se involucran simultáneamente. En el estilismo de celebridades, suelen participar agencias, estilistas, asistentes, fotógrafos y coordinadores de producción, cada uno a cargo de diferentes aspectos del proyecto. Cuando la comunicación se ralentiza en algún punto de esta cadena, las disputas por artículos faltantes o retrasados pueden complicarse rápidamente.

Para los diseñadores más pequeños, en particular, las devoluciones tardías pueden ser un problema grave. A menudo se necesitan piezas de archivo para futuras presentaciones, citas en salas de exposición o proyectos de marca.

¿Qué sigue?

Aunque la polémica se intensificó rápidamente en internet, las últimas actualizaciones sugieren que la situación podría estar calmándose. El propio diseñador afirmó que se estaban realizando gestiones para recuperar las piezas y resolver el malentendido de forma privada.

Sin embargo, la disputa ya ha generado un amplio debate en las industrias de la moda y el K-pop. Puso de manifiesto la rapidez con la que los problemas internos pueden convertirse en controversias públicas una vez que entran en juego las redes sociales, especialmente cuando hay celebridades internacionales involucradas.