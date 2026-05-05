NUEVA YORK — El martes se anunciaron las nominaciones para la 79ª edición de los Premios Tony, que ponen de relieve una sólida temporada de Broadway marcada por reposiciones ingeniosas, nuevas obras conmovedoras y un puñado de musicales destacados, a pesar de un menor número total de producciones.

Uzo Aduba y Darren Criss anunciaron a los nominados en directo, con las categorías principales destacadas en el programa CBS Mornings y la lista completa disponible en el canal de YouTube de los premios Tony. "Ragtime", "The Lost Boys", "Giant" y varias reposiciones se perfilaron como favoritas en un año con tan solo unas 30 obras elegibles.

Mejores candidatos musicales

"The Lost Boys", un cuento visualmente impactante inspirado en Peter Pan con una puesta en escena innovadora, recibió un fuerte apoyo junto con "Schmigadoon!", la secuela metamusical que deleitó al público con su mezcla de nostalgia y humor fresco. "Titaníque", la hilarante parodia de Céline Dion, obtuvo reconocimiento por su brillantez cómica y la actuación estelar de Marla Mindelle como la icónica cantante. "Two Strangers (Carry a Cake Across New York)" completó la categoría con su encantadora e íntima narración.

El resurgimiento del "Ragtime" también dominó las conversaciones en las categorías musicales gracias a sus temas actuales y a sus poderosas interpretaciones, incluyendo el trabajo sobresaliente de Caissie Levy y Joshua Henry.

Premios a la Mejor Obra

Las nuevas obras "Giant", una adaptación épica que explora la ambición y la familia; "Liberation", un poderoso drama sobre la resiliencia; "The Balusters"; y "Little Bear Ridge Road" encabezaron la categoría de Mejor Obra. Estas producciones demostraron el compromiso de Broadway con la narración audaz en medio de las dificultades económicas.

Fuerza de reavivamiento

Los reestrenos brillaron con luz propia. "Muerte de un viajante", con Nathan Lane como Willy Loman, "Edipo", con Mark Strong y Lesley Manville, y "Becky Shaw" recibieron múltiples nominaciones. Los reestrenos musicales como "Cats: The Jellicle Ball", una reinterpretación urbana, y "The Rocky Horror Show" aportaron nueva energía a los clásicos.

Actores destacados

Entre los nominados a mejor actor principal en una obra de teatro se encuentran Nathan Lane ("Muerte de un viajante"), John Lithgow ("Gigante"), Mark Strong ("Edipo"), Daniel Radcliffe ("La maravilla de la vida") y Will Harrison ("Punch"). Las candidatas a mejor actriz son Lesley Manville ("Edipo"), Carrie Coon ("Bug"), Susannah Flood ("Liberation"), Rose Byrne ("Ángeles caídos") y Kelli O'Hara.

En las categorías musicales, Marla Mindelle ("Titaníque"), Caissie Levy ("Ragtime"), Christiani Pitts ("Two Strangers"), Sarah Chase ("Schmigadoon!") y otras artistas obtuvieron reconocimiento por sus memorables interpretaciones.

Categorías creativas

Los premios a la dirección destacaron el trabajo innovador de Michael Arden ("The Lost Boys"), Lear deBessonet ("Ragtime") y otros. Las categorías de diseño premiaron la excelencia técnica en escenografía, vestuario e iluminación, que realzó las producciones a pesar de los presupuestos ajustados.

Premios a la trayectoria profesional y distinciones especiales

Los premios Tony también reconocieron la trayectoria de André Bishop, Jules Fisher y James Lapine, celebrando sus valiosas contribuciones al teatro. Asimismo, se otorgaron reconocimientos a personas y organizaciones que impulsan este arte.

Contexto de la temporada

Esta temporada de Broadway se enfrentó a desafíos con menos producciones nuevas que en años anteriores, pero la calidad se mantuvo alta. Las reposiciones brindaron estabilidad, mientras que las nuevas obras exploraron nuevos horizontes. Las nominaciones reflejan una comunidad que se adapta a la realidad pospandémica sin perder de vista la ambición artística.

Los productores de Broadway expresaron su agradecimiento por el reconocimiento, destacando su importancia para la venta de entradas y la visibilidad cultural. Muchos espectáculos experimentaron un aumento inmediato en la taquilla tras el anuncio, un efecto típico de los premios Tony que puede prolongar las temporadas o impulsar el turismo.

¿Qué sigue?

La 79.ª ceremonia de los Premios Tony se celebrará el 7 de junio de 2026 en el Radio City Music Hall. Los detalles sobre el presentador y el programa de actuaciones se anunciarán en las próximas semanas. El jurado, compuesto por profesionales de la industria, deliberará ahora sobre los ganadores entre una lista diversa y competitiva.

Los amantes del teatro de todo el país celebraron el anuncio en las redes sociales, donde los fans debatieron sobre sus favoritos y elogiaron a voces poco representadas y producciones innovadoras. Hashtags como #TonyNoms2026 y etiquetas específicas de cada obra se convirtieron en tendencia mientras el público planeaba ir al teatro para ver a los nominados en acción.

Importancia cultural

Los premios Tony siguen siendo el máximo galardón de Broadway, reconociendo la excelencia en una industria que impulsa la economía de Nueva York y enriquece la cultura estadounidense. Los nominados de este año subrayan el poder del teatro para entretener, invitar a la reflexión y fomentar la comunidad, incluso en tiempos de incertidumbre.

Desde grandiosas reposiciones que reinventan clásicos hasta nuevas obras íntimas que reflejan las luchas contemporáneas, las nominaciones de 2026 ofrecen algo para cada amante del teatro. A medida que se acerca la ceremonia, crece la expectación por una noche que honrará la magia que se crea cada noche en los escenarios de Broadway.

Ya sea para homenajear a estrellas consagradas como Nathan Lane o a nuevos talentos, las nominaciones a los premios Tony 2026 confirman la vitalidad perdurable de Broadway. El público tiene ahora meses para disfrutar de estas extraordinarias producciones antes de que se anuncien los ganadores en junio.