La científica de la NASA Ingrid Honkala afirmó haber tenido la misma visión surrealista del más allá tras sus tres experiencias cercanas a la muerte.

Honkala, de 55 años, afirmó haber estado al borde de la muerte cuando tenía dos, veinticinco y cincuenta y dos años, y que en cada ocasión recordaba haber tenido la misma vívida impresión de lo que hay al otro lado. Según The Mirror , durante esos momentos de euforia, sentía cómo se disolvía, pasando de un cuerpo pequeño y separado a una inteligencia ilimitada y amorosa.

Relató que de niña casi se ahoga en un tanque de agua fría y que luego vio su propio cuerpo sin vida flotando en el agua. "En ese momento, dejé de percibirme como una niña y me vi como pura consciencia, un campo de percepción y luz", dijo, describiendo el instante como una dicha absoluta, sin sentir miedo alguno.

Una científica de la NASA relata sus experiencias cercanas a la muerte.

Afirmó haber tenido una experiencia extracorpórea durante ese estado trascendente, con la capacidad de comunicarse "no mediante palabras, sino a través de la consciencia". "Recuerdo haber visto a mi madre a varias cuadras de nuestra casa, mientras caminaba hacia su primer día de trabajo", añadió. "En ese momento, pareció haber una forma de comunicación entre nosotras".

A los 25 años, vivió otro episodio cercano a la muerte tras un accidente de motocicleta, y de nuevo a los 52, cuando su presión arterial bajó repentinamente durante una cirugía. En ambas ocasiones, relató haber recuperado la misma tranquilidad y conciencia unificada de su primer encuentro, lo que le confirmó que "en lo más profundo, la vida nunca termina realmente, la conciencia continúa".

Sus experiencias cercanas a la muerte también la llevaron a conocer lo que describió como "Seres de Luz", con quienes se encontró con mayor frecuencia a medida que envejecía. "Ya no temía a la muerte", dijo. "Era como entrar en una capa más profunda de la realidad que existe más allá de nuestros sentidos físicos. En ese estado, la conciencia se sentía vasta, inteligente e interconectada".

Ingrid Honkala sobre ciencia y conciencia espiritual

Como científica, ahora plantea la teoría de que la conciencia no se genera únicamente en el cerebro, sino que podría ser un aspecto más fundamental de la existencia. "Estas experiencias transformaron mi comprensión de la vida misma", afirmó, argumentando que los humanos podrían ser manifestaciones de la conciencia que experimenta la vida a través de un cuerpo físico, en lugar de seres efímeros y aislados.

Honkala trabajó como oceanógrafa y científica afiliada a la NASA y a programas de la Marina de los Estados Unidos , integrando posteriormente esa experiencia en su trabajo sobre sanación espiritual. Su trayectoria científica abarca tres décadas, la cual, según ella, fue impulsada en parte por sus visiones del más allá.

"Durante muchos años me centré casi exclusivamente en mi carrera científica y rara vez hablé públicamente sobre mis experiencias espirituales", explicó. "Sin embargo, con el tiempo, comprendí que la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar en conflicto; simplemente pueden estar explorando el mismo misterio desde perspectivas diferentes".

El enfoque de la comunidad científica ante los eventos cercanos a la muerte

Los escépticos argumentaban que los recuerdos de Honkala podrían haber sido la respuesta de su cerebro a un estrés fisiológico extremo, pero ella insiste en que la calidad y la repetición de las visiones son cualitativamente diferentes de las alucinaciones. Impulsada por el despertar espiritual, ha convertido sus experiencias en una defensa de sus derechos.

La historia de Honkala se hace eco de los numerosos relatos documentados a lo largo del tiempo y en diversas culturas. Según Scientific American , hasta un diez por ciento de la población general recuerda experiencias cercanas a la muerte. Cada vez más investigadores utilizan estos recuerdos en estudios sobre la conciencia.

"Ya no cuestionamos la realidad de las experiencias cercanas a la muerte", afirma Charlotte Martial, neurocientífica de la Universidad de Lieja en Bélgica. "Quienes relatan una experiencia realmente la vivieron". La experiencia le cambió la vida a Honkala, quien ahora cree que "en lo más profundo, la vida nunca termina del todo, la conciencia continúa".