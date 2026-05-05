La alfombra roja de la Met Gala 2026 fue menos una pasarela y más una galería viviente, donde las celebridades transformaron las escaleras del Museo Metropolitano de Arte en un emotivo homenaje a la historia del arte. Celebrada el lunes 4 de mayo, la temática del evento, "Arte del Vestuario ", animó a los invitados a reinterpretar la moda a través de la pintura, la escultura y la iconografía clásica.

Desde estatuas de la antigua Grecia hasta obras maestras impresionistas y surrealistas, los looks de este año se inspiran directamente en algunas de las piezas más reconocibles de la historia del arte. Si bien algunas referencias fueron sutiles y conceptuales, otras fueron inconfundiblemente literales, convirtiendo la alfombra roja en una experiencia museística cuidadosamente planificada.

Kylie Jenner se inspira en la 'Venus de Milo' con un diseño de alta costura escultural.

Kylie Jenner se inspiró en la belleza clásica con un diseño de Schiaparelli, inspirado en la Venus de Milo , la antigua escultura griega que se cree representa a Afrodita. El conjunto presentaba un corsé estructurado color nude con detalles transparentes, combinado con una falda espectacular que parecía parcialmente desabrochada, creando una reinterpretación de la forma clásica a través de la alta costura moderna.

El enfoque escultórico reflejaba el énfasis de la estatua en la anatomía idealizada y la proporción atemporal. Al más puro estilo de la Met Gala, la referencia no era puramente histórica, sino que se reinterpretó mediante adornos, texturas y una construcción teatral.

Kendall Jenner reinventa la escultura griega con un estilo moderno de drapeado.

Kendall Jenner también se inspiró en la antigüedad clásica, haciendo referencia a la Victoria Alada de Samotracia , una de las esculturas helenísticas más famosas que se encuentran en el Louvre.

En colaboración con el diseñador Zac Posen para GapStudio, Jenner lució un vestido confeccionado a partir de una camiseta blanca rediseñada, con capas de gasa, punto y organza para crear un movimiento fluido. La silueta evocaba la sensación de movimiento y el dramatismo propio de la escultura, con la intención del diseñador de capturar lo que describió como el equilibrio entre la fantasía y la realidad.

El resultado final fue más sutil que la interpretación estructurada de Kylie, pero igualmente arraigado en la narración clásica.

Hailey Bieber y Tessa Thompson dan vida a la obra Azul de Yves Klein.

La influencia de Yves Klein fue inconfundible en la alfombra roja, con Hailey Bieber y Tessa Thompson haciendo referencia al icónico Azul Klein Internacional del artista.

El look de Valentino que lució Thompson incluía elementos pintados sobre el cuerpo inspirados en la serie Anthropometries de Klein, mientras que Bieber optó por un conjunto más estructurado de Saint Laurent que incorporaba el mismo tono vibrante. Estas dos interpretaciones destacaron cómo un mismo concepto artístico puede transformarse drásticamente según el estilo y la ejecución.

Emma Chamberlain convierte a Van Gogh en un movimiento de alta costura.

Emma Chamberlain ofreció una de las interpretaciones más dinámicas visualmente de la noche con un vestido hecho a medida inspirado en Mugler que hacía referencia a la expresiva pincelada de Vincent van Gogh.

Su vestido presentaba motivos florales pintados a mano que evocaban la energía texturizada de las pinturas de Van Gogh, combinando la teoría del color impresionista con un diseño de silueta moderno. El resultado fue un look que parecía casi en movimiento bajo las luces de la alfombra roja, reforzando el enfoque del artista en la emoción a través del color.

Gracie Abrams entra en el mundo dorado de Klimt.

Gracie Abrams adoptó la estética característica de Gustav Klimt con un vestido de Chanel inspirado en Retrato de Adele Bloch-Bauer I , una de las obras más reconocibles del pintor austriaco.

El vestido reflejaba la "etapa dorada" de Klimt, con sus tonos metálicos, detalles ornamentados y una elegancia estructurada. El parecido no era literal, sino evocador, capturando la riqueza y la intensidad decorativa del estilo retratístico de Klimt.

Julianne Moore vuelve a interpretar a 'Madame X'.

Julianne Moore rindió homenaje al Retrato de Madame X de John Singer Sargent, una pintura conocida tanto por su controversia como por su elegancia. Su elegante vestido negro presentaba un diseño de un solo tirante que recordaba la composición del retrato original, haciendo eco de la historia y el refinamiento de la obra.

Claire Foy también hizo referencia a la misma obra de arte en una interpretación aparte, reforzando así su influencia perdurable tanto en el arte como en la moda.

Hunter Schafer emula el retrato de Klimt.

Hunter Schafer continuó con las referencias a Klimt en un look de Prada inspirado en Mäda Primavesi , un retrato de 1912 de una joven que lleva un vestido diseñado por Emilie Flöge.

Su conjunto incorporaba delicados detalles florales y una estructura sutil, reflejando la mezcla de inocencia y diseño ornamental de la pintura. Era una traducción directa del arte a una prenda de vestir, manteniendo una estrecha relación con la composición original.

Rachel Zegler trae la tragedia a la alfombra roja.

Rachel Zegler ofreció una de las interpretaciones más teatrales de la noche, haciendo referencia a La ejecución de Lady Jane Grey, de Paul Delaroche.

El conjunto de Prabal Gurung que lució con los ojos vendados recreó la carga emocional del cuadro, que representa los últimos momentos de la joven reina inglesa. El look combinó la narrativa histórica con la sofisticación de la alta costura, transformando la tragedia en una representación visual.

El audaz lenguaje de la moda de Luke Evans y Tom of Finland

Luke Evans aportó un toque contemporáneo al tema con un conjunto de cuero inspirado en Tom of Finland, diseñado por Palomo Spain.

La referencia a los dibujos eróticos estilizados del artista finlandés Touko Valio Laaksonen fue audaz e inconfundible, traduciendo la imaginería musculosa y estructurada de su obra a una silueta de alta costura. Fue uno de los ejemplos más claros de la noche sobre cómo la cultura del arte moderno sigue influyendo en la moda masculina en la alfombra roja.

Madonna y la influencia surrealista

Madonna se inspiró en La tentación de San Antonio de Leonora Carrington, luciendo un diseño exclusivo de Saint Laurent con un toque surrealista. Su atuendo reflejaba la composición fantástica y onírica del cuadro, reafirmando su reputación de lucir atuendos teatrales en la Gala del Met.

Una alfombra roja convertida en museo.

Desde la escultura antigua hasta la abstracción moderna, la Gala del Met de 2026 demostró la profunda influencia que la historia de las artes visuales sigue teniendo en la moda. Ya sea mediante la reinterpretación literal o la influencia abstracta, los asistentes de este año transformaron la alfombra roja en una cuidada exposición de referencias culturales.

Algunos diseños eran inmediatamente reconocibles, mientras que otros requerían un análisis más detallado de la tela, la silueta y el estilo. En conjunto, conformaban un archivo visual de la historia del arte reinventada a través de la alta costura.

En un año en el que "La moda es arte" fue mucho más que un código de vestimenta, la Gala del Met demostró exactamente cómo ambos mundos continúan fusionándose a la perfección, puntada a puntada, silueta a silueta y referencia a referencia.