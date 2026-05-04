Madonna transformó la alfombra roja de la Gala Met 2026 en una procesión surrealista gótica con un diseño exclusivo de Saint Laurent creado por Anthony Vaccarello, inspirado en la pintura de Leonora Carrington, La tentación de San Antonio. Fragmento II. Lució un vestido negro de estilo fúnebre con una capa violeta transparente, sostenida por siete asistentes con vestidos de lencería en tonos pastel y vendas translúcidas en los ojos, creando una escena en forma de estrella a su alrededor.

El detalle más teatral fue el tocado con forma de barco, con mástil y velas, parcialmente velado bajo la capa, que combinó con un cuerno dorado, botas de plataforma, cejas decoloradas y cabello oscuro trenzado. Era un look místico, extraño y muy a lo Madonna, más una performance artística que una llegada a la alfombra roja.

Fue uno de los atuendos más memorables de la noche, pero no fue el único. Desde Rihanna convirtiéndose, una vez más, en la reina de la noche más importante de la moda, junto a A$ap Rocky.

Bad Bunny se convirtió en un hombre de 83 años, Heidi Klum se transformó en una estatua clásica y Beyoncé regresó a la Gala del MET después de 10 años. Las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York fueron testigos de momentos importantes este 4 de mayo.

Yvy Blue Carter debutó en la Gala del Met luciendo radiante de blanco, junto a su madre Beyonce y su padre Jay-Z.

RiRi llegó tarde, como manda la tradición, y convirtió la Met Gala 2026 en un espectáculo metálico con un vestido de Maison Margiela Couture diseñado a medida por Glenn Martens. El look combinaba un vestido plateado cubierto de joyas con un escote alto, una falda ajustada y una capa escultural que enmarcaba su cuerpo casi como una pintura, en perfecta sintonía con la temática de la noche: el arte del vestuario. Completó el look con anillos de diamantes, un tocado plateado, rizos metalizados y maquillaje en tonos dorados de Fenty Beauty, mientras que A$AP Rocky caminaba a su lado con una bata rosa que contrastaba con un traje clásico. Más que un look de alfombra roja, fue una demostración de Rihanna de que se rige por los horarios de la Met Gala y que, por lo general, triunfa.

Kendall Jenner finalmente logró su objetivo de ser la mejor vestida de la noche, luciendo como una estatua griega moderna con un vestido GapStudio hecho a medida por Zac Posen, inspirado en la Victoria Alada de Samotracia. El look comenzó como una clásica camiseta blanca de Gap y se transformó en un vestido escultural color crema, drapeado, con un corpiño de cuero moldeado y detalles de gasa y organza que evocaban el mármol mojado. Complementado con joyas de Buccellati, incluyendo un colgante llevado al revés, el vestido se integró perfectamente con la temática de la noche, el Costume Art, convirtiendo una de las piezas más básicas de la moda en una declaración de estilo en la alfombra roja.

Beyoncé regresó a la Gala del Met tras una década de ausencia y lo hizo como copresidenta, luciendo un diseño exclusivo de Olivier Rousteing que realzaba su figura. El vestido transparente, cubierto de cristales, dibujaba un motivo de esqueleto sobre su silueta, combinado con una espectacular capa de plumas azules y blancas, un tocado enjoyado, diamantes Chopard y largos rizos. El look encajaba a la perfección con el código de vestimenta de 2026, "La moda es arte", y con la exposición Costume Art del Costume Institute, transformando la anatomía en espectáculo. Llegó acompañada de Jay-Z y Blue Ivy, convirtiendo la noche en una declaración de estilo familiar y, a la vez, en el gran regreso de Beyoncé a la alfombra roja.

Chase Infiniti hizo su debut en la Met Gala con un vestido de Thom Browne hecho a medida e inspirado en la Venus de Milo, transformando la escultura clásica en una explosión de color. El vestido estaba cubierto con más de un millón de lentejuelas y flecos de seda en más de 600 tonalidades, creando un efecto trampantojo que parecía casi pintado sobre el cuerpo. El resultado encajaba a la perfección con el tema de 2026, "La moda es arte", con una silueta hasta el suelo que hacía un guiño a la antigüedad sin perder su modernidad. Fue un momento de consagración para la actriz de "One Battle After Another", quien aprovechó su primera aparición en la Met para proyectar una imagen que la gente del mundo de la moda seguirá muy de cerca.

Heidi Klum se tomó al pie de la letra el tema de la Gala Met 2026, "Arte del Vestuario", llegando como una escultura viviente con un diseño personalizado de Mike Marino inspirado en estatuas clásicas veladas, como La Vestal Velada y Cristo Velado. El conjunto de peltre de pies a cabeza utilizaba espuma y tela de látex para imitar la piedra drapeada, con su rostro, manos y pies impresos en el diseño, de modo que parecía casi esculpida en mármol. El look generó confusión en internet, con algunos espectadores diciendo que parecía generado por IA, pero era muy real y muy acorde con la imagen de Klum, quien convirtió las escaleras del Met en otro de sus momentos de transformación corporal completa.

Sarah Paulson llegó a la Gala del Met 2026 con un vestido de tul gris hecho a medida por Matières Fécales, que combinó con guantes blancos de ópera, joyas de Boucheron y el accesorio más llamativo de la noche: una venda para los ojos con forma de billete de un dólar. La pieza tenía pequeños agujeros para que pudiera ver a través de ella, pero su mensaje era intencionadamente directo. Según se informó, Paulson dijo que la venda con forma de billete pretendía representar al "uno por ciento", convirtiendo el código de vestimenta de la gala "La moda es arte" en una crítica a la riqueza, la visibilidad y el espectáculo en la alfombra roja más cara de la moda.

Sabrina Carpenter lució uno de los looks más conceptualmente impactantes de la Gala Met de 2026, con un vestido de Dior hecho a medida por Jonathan Anderson, confeccionado con tiras reales de la película Sabrina de 1954, protagonizada originalmente por Audrey Hepburn.

El vestido presentaba un escote halter alto con una falda transparente adornada con cristales, una abertura hasta el muslo y un polisón que se extendía a lo largo de la falda, todo ello construido alrededor de las bobinas de película que envolvían su cuerpo como un archivo cinematográfico en movimiento. Su estilismo se inspiraba por completo en el Hollywood clásico, con rizos esculpidos, un maquillaje glamuroso y sutil y un tocado enjoyado que hacía referencia a sutilmente a su propio nombre, convirtiendo el look en un juego de capas sobre identidad, cine y fama.

El resultado fue una de las interpretaciones más claras del tema de la noche: "La moda es arte". Carpenter no solo hizo referencia al arte, sino que lo vistió, literalmente, transformando el celuloide en alta costura y posicionándose a sí misma como sujeto y medio.

Bad Bunny dejó su huella en la alfombra roja de la Gala Met 2026 esta noche, llegando no con un disfraz, sino con un concepto: apareció como una versión envejecida de sí mismo, imaginando cómo se vería dentro de 50 años. Este look es una respuesta directa al tema de la exposición de este año del Costume Institute, "El cuerpo que envejece", comisariada por Andrew Bolton. Benito se entregó por completo al tema, utilizando su plataforma en uno de los eventos culturales más importantes del mundo para confrontar el tiempo y la identidad en sus propios términos.

La transformación protésica hiperrealista fue creada por Mike Marino , uno de los maquilladores protésicos más reconocidos del mundo. Cada arruga, línea y detalle fue esculpido a mano tras una profunda conversación entre Marino y Benito sobre cómo el paso del tiempo podría afectar su rostro, cuello y manos. El resultado no es teatral, sino una reflexión genuina y meditada sobre cómo se ve y qué significa envejecer.