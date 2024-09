Eliseo Basurto es el personaje principal de 'El Encargado', una de las series en español más exitosas en Disney+ en América Latina y Hulu en Estados Unidos, pero su éxito se ha visto eclipsado recientemente.

La noticia de que la familia de la vida real que se apellida Basurto, como la de la serie, podría demandar a la producción y plataformas de streaming por verse presuntamente perjudicada en su vida diaria por el uso que le dan al apellido en el programa.

Protagonizada por el reconocido actor argentino Guillermo Francella, 'El Encargado' cuenta la historia de un conserje de un edificio que aprovecha su perfil como encargado para hacer todo tipo de maldades, manipulaciones y hasta delitos, mientras disfruta, y hasta alquila de los apartamentos mientras sus dueños no están.

El personaje de esta serie de TV es tan maquiavélico y malvado que una familia con el apellido Basurto está considerando emprender acciones legales contra la serie, por los daños morales que les está causando 'El Encargado'.

¡Los Basurto no soportan más!

Según el periodista Juan Etchegoyen para el programa argentino Mitre Live, la familia tiene intenciones de ir a los tribunales contra Disney, entre otros, por una situación que han callado mucho tiempo, pero que ya no pueden seguir soportando.

"Hay malas noticias para Disney porque se avecina una posible batalla legal. Lo que ocurre acá es que la verdadera familia Basurto está en llamas. Es una familia argentina radicada en el exterior, de perfil bajo, que se viene callando hace tiempo y que ya no aguanta más. Hay un problemón interno despiadado con esto", indicó Etchegoyen.

La familia habría vivido esto desde la primera de las tres temporadas de la serie, pero ahora que la situación habría escalado a cierto punto que se les hace difícil continuar con su vida diaria.

"Con las primeras temporadas de la serie decidieron no hablar, pero ahora están hartos porque ven que cada vez es peor todo lo que transmite Francella en la serie teniendo su apellido. 'Nos deja muy mal parados', me expresaron a mí en las últimas horas", añadió el periodista.

"A mí me cuentan que, en los próximos días, va a haber novedades importantes con este tema. Yo he hablado con algunos integrantes de esta familia y están desencajados con la serie. Dicen que por el personaje que interpreta Francella han tenido problemas en sus vidas. Prefiero no profundizar; pero el detalle de todo lo que cuentan es escabroso. También me dijeron que han intentado hablar con las autoridades de la plataforma para parar este agravio que sienten ellos para con su familia".

Un miembro de la familia llamado Eliseo eliminó sus redes sociales por el acoso

La coincidencia sobre el apellido no es el único que se reclama en el caso, sino que además, para mala suerte de uno en particular, uno de los de la familia también se llama Eliseo, nombre del personaje principal.

La curiosidad no ha hecho más que "desgraciarle la vida" al Eliseo de la vida real, que según cuenta Etchegoyen se vio obligado a abandonar perfiles en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter debido a un bullying colectivo que ha sufrido.

"Hay un Eliseo Basurto que vive en España que hasta ha tenido que desligarse de sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram por este tema", cerró.