La actriz colombiana Carolina Ramírez emocionó a todos sus seguidores (y a los serieadictos) al confirmar que habrá una tercera temporada de 'La Reina del Flow'. La telenovela que combina el melodrama con el mundo del reggaetón batió récords en su país, pero además es una de las producciones en español más vistas de Neftlix.

Desde que terminó la segunda temporada, los fans estaban desesperados pidiendo otra temporada. Al menos ya hay noticias sobre la que viene. Aquí están los detalles.

La noticia fue revelada por la misma actriz a través de un video en sus redes sociales, donde compartió que acababa de firmar su contrato para la nueva temporada de la serie. En sus historias de Instagram, Ramírez comentó:

"Paso para darles la noticia que muchos ya saben, pero que quisieran confirmar a través de mí, hace tres días firmé, así que hay una tercera temporada de 'La Reina del Flow', vamos a ver qué pasa. No tengo ni el primer capítulo, no tengo ni idea de qué se va a tratar. Tal vez pase algo muy importante con Yeimy, tal vez no. No sé nada, pero firmé, hay tantas ganas, que al final, lo hice"​.