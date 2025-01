La artista japonesa neozelandesa Anna Sawai se podría convertir el domingo 5 de enero en la cuarta actriz asiática en ganar un Globo de Oro. Es un gran mérito. Sin embargo, podría hacer historia de una manera más espectacular.

Awkwafina se convirtió en 2020 en la primera actriz de ascendencia asiática en ganar un Globo de Oro como Mejor Actriz en una Película Musical o Comedia por su rol en 'The Farewell'. Dos años después, Michelle Yeoh repitió la hazaña por su trabajo en "Everything Everywhere All at Once'.

Antes que ella, la primera actriz asiática en ser premiada con un Globo de Oro fue la japonesa Yoko Shimada, quien ganó en 1981 la categoría de Mejor Actriz en una serie de televisión drama por su trabajo en 'Shōgun'. Y justamente, Sawai está nominada este 2024 en la misma categoría por el mismo papel. La nueva versión de la serie se transmitió en 2023 en FX.

Las dos actrices interpretaron el rol de Toda Mariko en la serie sobre un navegante británico en Japón. Su triunfo haría historia en los Golden Globes. Algo así no ha pasado nunca.

La emoción de Anna Sawai

La artista ya ha sido reconocida por su rol en 'Shōgun'. Sawai ganó el Emmy a la mejor actriz en la entrega del año pasado.

Tras ser anunciado su nombre como la ganadora, Sawai no pudo contener la emoción, rompiendo en llanto desde antes de subir al escenario. En su emotivo discurso y en medio de las lágrimas, la actriz de 32 años agradeció a su madre, quien la acompañó a la velada, por ser su más grande ejemplo y todo lo que a lo largo de los años le había enseñado. Asimismo, dedicó su premio a "todas las mujeres que no esperan nada y continúan siendo un ejemplo para todos", regalando uno de los momentos más emotivos y significativos de toda la velada.

Sawai, quien nació en Nueva Zelanda pero creció en Japón, coronó como una de las grandes ganadoras de la noche. De hecho, toda la serie ha arrasado con los premios a series de TV en los últimos meses. Actualmente se filma la segunda temporada.

Años de esfuerzo

Aunque el reconocimiento mundial vino con 'Shogun', la galardonada serie no ha sido el primer trabajo como profesional de la actriz. Desde pequeña tuvo la oportunidad de probar suerte como actriz y cantante, hecho que la llevó a formar parte de un grupo de J-pop llamado 'FAKY'. Tras cinco años como cantante, Anna optó por enfocarse en su carrera como actriz.

En 2019 tendría la oportunidad de regresar frente a las cámaras, ahora como actriz en la serie 'Giri/Haji'. A partir de ese momento su carrera como actriz ya no vería descanso. Dos años después, en 2021, se uniría a la famosa franquicia de 'Fast & Furious' y al siguiente año estaría en las series de Apple TV+ 'Pachinko' y 'Monarch': Legacy of Monsters'.

Finalmente, terminaría de catapultar su carrera con el papel de Lady Mariko en 'Shogun', en la que Sawai interpreta a una noble japonesa que combina fuerza, inteligencia y vulnerabilidad, jugando un rol crucial en las intrigas políticas y culturales de la época.

Tras este logro que marca un antes y un después en la comunidad asiática dentro del entretenimiento, Anna Sawai se posiciona como una de las grandes figuras en la esfera de la actuación, ganando el reconocimiento por un trabajo impecable en una de las series más importantes del momento.