Bien dicen que en la vida no todo es miel sobre hojuelas, y ese fue el caso de Georgina Rodríguez. Aunque a lo largo de su reality, que estrenó hoy su tercera temporada en Netflix se ve llena de lujos y viajes a lugares exóticos, no siempre vivió así.

La modelo y pareja del astro del futbol Cristiano Ronaldo las pasó negras antes de poder alcanzar sus sueños.¡Tienes que conocer loso detalles de su proceso!

La dura historia de Georgina Rodríguez

Nacida un 27 de enero de 1994 en Buenos Argentina, Georgina tuvo que enfrentar un camino lleno de retos y sacrificios. Desde su infancia en un barrio humilde de Buenos Aires, la influencer soñaba con un mejor futuro, Al cumplir 18 años, decidió emigrar a España en busca de oportunidades, desempeñando uno de sus primeros trabajos como empleada en una tienda de Gucci, donde su vida daría un giro inesperado.

"Mi llegada a Madrid fue tremenda. Estuve buscando un montón de departamentos baratos, que tenían un costo aproximado de $300 euros al mes. Al final, acabé en un lugar que había sido un trastero. Durante el invierno, hacía mucho frío; mientras que en verano, se sentía un calor abrasador", reveló en el tráiler de la primera temporada de su docuserie.

De acuerdo con un reportaje que realizó el diario La Otra Crónica, en 2017, algunos vecinos de la familia Rodríguez-Hernández, contaron al medio que Georgina proviene de una familia desestructurada. Su padre, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, emigró desde España al municipio de Jaca, donde trabajó durante una temporada como entrenador del Jacetano, equipo de Primera División Regional y luego puso un negocio de hamburguesas que fracasó.

Tras casarse con Ana María Hernández, madre de Georgina, según las fuentes, Jorge Eduardo estuvo "un tiempo desaparecido", lo que generó todo tipo de habladurías en el pueblo, y desencadenó que el matrimonio terminara por disolverse, una situación que le pegó muchísimo a la modelo, pues su padre era lo que más quería en la vida.

El destino le presentó a Cristiano Ronaldo

A pesar de las dificultades, Georgina demostró ser una mujer resiliente. De acuerdo con otro episodio de su serie, la bailarina cuenta que fue precisamente cuando trabajaba como empleada en una tienda Gucci, en el año 2016, que comenzó el flechazo con Cristiano Ronaldo.

"Ese día me tocaba salir a las cinco de la tarde y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos"

Sin embargo, la vida le tenía guardada otra sorpresa, ya que se volvieron a encontrar en un evento de la marca, donde pudieron conversar e intercambiaron sus teléfonos. Posteriormente, el portugués decidió conquistarla, la invitó a salir y después pasaba por ella a su trabajo.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de 'Soy Georgina'?

La nueva entrega de 'Soy Georgina' seguirá la historia de las dos temporadas anteriores, aunque en un escenario radicalmente diferente. En esta nueva etapa, Georgina se muda a Arabia Saudita junto a Cristiano Ronaldo y su familia, tras del fichaje del futbolista al equipo Al-Nassr.

"La vida, me ha llevado de nuevo a cambiar de país", dice Georgina en el tráiler del documental. Donde se pueden ver imágenes de su paso por el Festival de Cine de Venecia, en estadios de fútbol y una pelea de box. Incluso también aparece en algunos eventos con figuras de la talla de Sandra Bullock, Eva Longoria, Bad Gyal y Sebastián Yatra.

'Soy Georgina', temporada 3, se podrán disfrutar en Netflix a partir del próximo 18 de septiembre.