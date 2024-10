Los problemas de adicción a las drogas no están sujetos a raza, clase o estatus social, pudiendo afectar a cualquiera que caiga en ese mundo, incluyendo a famosos de la pantalla chica.

Recientemente uno de los casos que se ha dado a conocer públicamente ha sido el de Angélica Jaramillo, una colombiana que es recordada por su aparición en el reality show 'Protagonistas de Nuestra Tele'. La influencer se encuentra bajo el ojo público tras revelar su adicción a las drogas el pasado 13 de agosto.

Te puede interesar:: Doctor de Matthew Perry se declara culpable en cargo por distribución de ketamina

Ahora la hermana de Angélica Jaramillo, Laura, utilizó su cuenta de Instagram para poner al tanto de la situación a todos los seguidores de la modelo, anunciando que terminó siendo recluida en un centro para controlar su adicción.

Laura explicó que en un principio, tras el anuncio de Angélica, la situación mejoraría pero al final culminó todo empeorando por lo que la decisión de mantener todo en familia no pudo cumplirse.

"Creo que ustedes también merecen ser parte de este proceso. Después de haberse hecho público (el vicio de Angélica), en vez de mejorar, la situación empeoró", dijo.

También habló sobre lo difícil del momento, llegando a un consenso familiar complejo, pero que al final será lo mejor para la afectada

"Una decisión muy difícil de tomar pero, a la vez, el acto de amor más grande que hemos hecho. Han sido los dos días más difíciles de mi vida Agradecemos sus oraciones y palabras de aliento, y confiar en Dios", expresó.

Antes de tomar la decisión de recluir a Angelica en un centro asistencial había hecho un comunicado donde apoyaba la decisión de confesar públicamente la adicción a los estupefacientes.

La confesión de Angélica Jaramillo

El video de Angélica Jaramillo confesando su adicción a las drogas impactó el entretenimiento y la opinión popular en Colombia. Una serie de historias en su cuenta de Instagram mostraron de lleno la problemática en la que estaba sumergida.

En las declaraciones de Jaramillo, que las hizo mientras estaba bajo los efectos alucinógenos, la mujer revela que las drogas dan una felicidad momentánea pero a su vez el vacío que producen la han llevado a no poder controlar su consumo.

"Estoy drogada. Yo voy a decir la verdad... llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz. O sea es felicidad momentánea, sí, claro, pero, ¿para qué? Para evitar, calmar o pensar, o no se qué, temas fuertes que he tenido yo en mi vida", comenzó el análisis de Jaramillo.

Desorientada y afectada, Angélica Jaramillo admitió que lleva años luchando contra su adicción a las drogas. La modelo y exprotagonista de Novela se encontraba bajo los efectos de las sustancias cuando decidió dar su testimonio en redes. pic.twitter.com/RIxQrNpdjB — Informándome (@informandomecol) August 14, 2024

También señaló que pare de su hábito por consumir sustancias se debe a temas relacionados con la depresión, que le han impedido cumplir algunas metas en la vida.

"Me cansé de ser y decir que estoy bien y no estoy bien. Hombre, siempre soñé con ser la mejor mamá y la mejor esposa (...) Angélica Jaramillo se deja llevar de las drogas, porque no es capaz de levantarse. ¡Es la verdad, es la verdad! Y yo renuncio hoy a esto. Estoy cansada, de verdad", añadió.

Los comentarios de Angélica desataron un montón de comentarios en su cuenta, con mensajes de apoyo y resiliencia ante la situación.