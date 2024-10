Belinda se abrió en la conferencia Latin Billboard sobre la importancia de saber tomar consejos de las personas correctas y siempre escuchar tu voz interior, no sin antes lanzar una perlita de esas que se te quedan fijadas y que te llevan, claramente, a querer saber más, aunque no te lo vayan a decir.

Sin miedo a ir contracorriente, dejó claro que, si de verdad quieres hacer algo, hay que arriesgarse. Durante el 'Panel de mujeres: Global Rising', en el marco de la 'Billboard Latin Music Week' llevada a cabo en Miami, Belinda contó cómo fue que se atrevió a entrar en el género de los corridos tumbados, a pesar de que le dijeron que no era para mujeres.

El detalle más sobresaliente de sus declaraciones estuvo en la temporalidad que le dio a ese comentario, ¿con quién estaba hace tres o cuatro años, recuerdan?

"Hace tres, cuatro años, una persona me dijo que ese género no era para mujeres y que yo nunca iba a poder cantar ese tipo de canciones. Y cuando firmé con mi disquera, yo dije: 'quiero hacer regional, quiero hacer algo diferente, quiero hacer corridos tumbados'. Y Natanael Cano, que tengo una canción con él que se llama 300 noches, me inspiró muchísimo, porque yo lo admiraba, y yo decía: 'quiero hacer una canción con él', pero no sé si él va a pensar que yo no... como que siempre está esa parte de 'no, no, no, mejor no me atrevo a enseñarle lo que escribí, porque a lo mejor va a decir que no le gusta, me va a dar vergüenza, no quiero que me digan que no, porque le tengo miedo al rechazo'".