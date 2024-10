Si hay una pareja que no ha dejado de ser noticia desde que se hizo pública su relación, es la de Christian Nodal y Ángela Aguilar. No solo por su repentino romance, sino también por la sorpresiva boda celebrada el pasado mes de julio, la pareja no ha parado de generar titulares y conversaciones en todo el internet.

En esta ocasión, vuelven a estar en la boca de todos cuando la presencia de un pequeño ha iniciado los rumores de que la pareja podría estar en busca de su primer bebé. Todo empezó cuando se hizo viral un video de Nodal durante uno de sus conciertos en Texas.

Las imágenes del clip muestran a Nodal subir a un pequeño al escenario, quien iba vestido como un forajido, misma temática que el artista se ha apropiado en sus últimos trabajos. Nodal y el pequeño niño entonaron juntos 'De los besos que te di', uno de los grandes éxitos del artista que lo llevaron a la fama y al reconocimiento mundial.

El clip no tardó nada en viralizarse y generar un sinfín de reacciones. Sin embargo, la más sorpresiva de todas fue la de su esposa, quien tras bambalinas del concierto mencionó que se había casado "con la persona correcta". Tras hacerse públicas estas palabras, los fans empezaron a especular sobre el futuro de la pareja.

Si bien ni Nodal ni Ángela han hablado públicamente sobre planes de iniciar una familia pronto, las declaraciones de la cantante tras el gesto de su esposo han hecho que los fans especulen que a lo mejor la pareja está lista para empezar su camino como padres.

Asimismo, esta situación revivió algunos rumores que han surgido en los últimos meses donde aseguran que Ángela se encuentra embarazada, lo que provocó el repentino matrimonio de la pareja o el uso de vestidos holgados por parte de la misma. A pesar de todo lo que se dice, Nodal y Aguilar se han mantenido al margen se dicha situación, sin negar ni confirmar nada.

siento tan predecible que próximamente Ángela Aguilar esté embarazada de Nodal, a ver si se cuida de la que le diga “voy a ser tía” “fan de su relación” 😭 pic.twitter.com/DC49AZbwx1 — aidan (@likearider) July 25, 2024

En caso de que esto sucediera, se trataría del primer hijo de la pareja y de Ángela, pero el segundo de Nodal, quien ya tiene una hija con la cantante y rapera argentina Cazzu, de quien se separó al poco tiempo del nacimiento de Inti, la pequeña de ambos.

Aunque muchos sostengan que este gesto de Nodal con un pequeño fan en su concierto se trate de un teatro para limpiar su imagen frente a las críticas de su paternidad, lo cierto es que no es la primera vez que se le ve al artista mostrarse amigable con sus fans más jóvenes, hasta el punto de subirlos al escenario y compartir un buen momento junto a ellos.

A pesar de toda la situación y las demostraciones de amor públicas entre Ángela y Nodal, ambos se han mostrado enfocados en sus propios proyectos profesionales, haciendo que la noticia de un nuevo bebé parezca bastante lejana.

¿Será que ya se preparan para escribirle a la cigüeña?