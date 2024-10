A los 36 años que tiene hoy su hijo Gilbert, el actor mexicanoamericano Danny Trejo está preso. Verlo tras la cámara durante la filmación de 'Seven Cemeteries', su más reciente película, es algo que le llena de un orgullo indescriptible, pero no solo porque ha logrado armar para su familia una vida a 180 grados de lo que fue la suya.

"A su edad, yo estaba en prisión. Pero él realmente ha construido una vida. Quiero decir, es DJ, es director. Así que fue algo increíble verlo trabajar. ¡Además ama lo que hago!", dijo el icónico artista en una entrevista con ENSTARZ ¡Latino!.

La realidad es más dulce porque por años lo vio seguir un camino parecido al suyo. "Pensamos que lo íbamos a perder, pero lleva 10 años sobrio. Además ama lo que hago. Ambos hablamos de cómo el buen Dios nos ha bendecido con lo que hacemos, ¿sabes? Y, pues, es algo increíble".

Su más reciente trabajo juntos fue en 'Seven Cemeteries', la más reciente película de John Gulager (Children of the Corn, Runaway-2018), ('Piranha 3DD - 2017), (Feast, 2005, 2007. 2009). Inspirada en la legendaria producción 'Seven Samurai' (Los Siete Samurai) y 'Seven Magificent' (Los Siete Magnificos), la película cuenta la historia de Bravo (Trejo), un expresidiario que sale de la cárcel listo para arreglar su vida, hasta que se encuentra con una viuda que le pide ayuda y pasa lo peor. Al final, para hacerlo debe conjurar a su pandilla criminal, que están todos muertos.

"Es una locura, porque cuando salgo de la cárcel, me muero. La Bruja me resucita y reuno a mi pandilla. Todos son zombies, pero somos los buenos"; explicó Trejo.

Para Laguere era importante seguir explorando su mundo del terror, pero "en estos tiempos, también quería decir algo. No es casualidad que los héroes de esta película son los latinos. Es un mensaje importante con todo lo que hemos escuchado en estas elecciones", expresó a ENSTARZ ¡Latino!

El director, quien también produjo y escribió la cinta, creó el personaje de Bravo pensando en Trejo. El actor no dudó un segundo en aceptarlo, pues el mensaje está claro.

La línea que no cruzaría Danny Trejo

A Trejo le divirtió mucho actuar como un zombie, le encantó mover la cabeza y ver a su hijo Gilbert en la cámara. Le gusta tanto su trabajo, que no tiene la mínima intención de parar. "No hay suficientes autos para arreglar y sobran las horas para pescar", dijo entre risas. "Si no trabajo me aburro, así que seguimos", afirmó.

Además, se siente bien. "Nunca pensé que así serían mis 80", confesó.

Su frontera laboral es el mensaje de la película. "Para mí es un sí, siempre y cuando el villano muera, ¿sabes? No quiero enviar el mensaje de que puedes salirte con la tuya vendiendo drogas porque no puedes", explicó.

"Recuerdo cuando hablaba en una escuela, hablando sobre la adicción a las drogas y el alcohol, y dije: no existe un traficante de drogas exitoso. Y uno de los chicos dijo: '¿Y qué hay de El Chapo?' Yo le dije: 'Mijo, El Chapo está enterrado en vida. ¿Entiendes? Nunca verá el sol ni la luz del día. Está en una de esas prisiones subterráneas. Y si esa es la vida que quieres, bueno, eso es lo máximo a lo que puedes llegar en el mundo de las drogas. Nadie se mantiene en la cima. Terminas justo aquí", indicó.

La agenda de Danny Trejo está más que apretada. TIene siete películas ya filmadas que esperan por fecha de estreno, comenzando por una versión espacial de 'Machete Kills' Y, claro ahora tenemos a 'Seven Cemeteries', donde también actúan María Canalls Barrero y Efrén Ramírez. Es terror con un mensaje y perfecta para Halloween.