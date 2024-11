La legendaria actriz mexicana Regina Torné pasó a la historia por darle vida a una de las madres más frías y crueles de la filmografía de habla hispana.

Encarnando a Mamá Elena en la adaptación cinematográfica de la novela 'Como agua para chocolate', Torné brilló en un personaje que caracterizaba por ser implacable y tratar con cierto desprecio a Tita, la menor de sus hijas quien, según la tradición, debía quedarse con ella para cuidarla hasta la muerte de su madre.

Aún después de muerta en la ficción, el personaje aparecía en forma de un espíritu malvado y retorcido para seguir atormentando a Tita, pero, ¿qué tal si te decimos que la menor de las hermanas De la Garza no fue la única que a lo mejor se topó con ese ente malvado?

La tragedia en la vida de Regina Torné

Dolorosamente, la hija de Torné, Regina del Pilar pareció reflejar en la vida real la maldad que su madre retrataba en la ficción, hasta el punto de ensuciar sus manos de sangre por un amor.

Este trágico suceso que cambió la vida de Regina, pero también la suya, tuvo lugar en 2006 en un paraje de Magdalena Contreras, en la capital mexicana. Según los archivos oficiales, Regina del Pilar habría contratado a tres hombres para llevar un crimen atroz en contra de Maribel Monroy Flores, la esposa del hombre con el que la hija de la actriz mantenía una relación.

Desde antes de llevar a cabo el macabro plan, Regina del Pilar ya se había acercado a Maribel para amenazarla e incitarla a que le diera el divorcio a su marido. A pesar de los intentos de intimidación, la víctima dio negativas mostrando sus nulas intenciones de divorciarse, hecho que enfureció a Regina.

Luego de que sus intentos por persuadir un divorcio fracasarán, la hija de la mítica actriz tomó la aterradora decisión de acelerar los trámites de una forma más sanguinaria. Así fue como del Pilar contrató a tres hombres para llevar a cabo el secuestro y asesinato de la esposa de su amante.

El secuestro no duró mucho, pero eso no significa que Maribel no haya vivido un infierno. Luego del rapto, fue golpeada y estrangulada hasta su muerte al interior del vehículo en el que se transportaba junto a sus secuestradores. Al darse cuenta que habían terminado con la vida de la mujer, el grupo de hombres se detuvo en un paraje de la localidad antes mencionada y prendió fuego al cuerpo de la víctima.

El crimen pudo haber sido perfecto, si tan solo los perpetradores hubiesen tenido el cuidado de asegurarse que se encontraban solos en la zona. El hallazgo del cuerpo ocurrió gracias a un llamado de personas que se encontraban en las cercanías del hecho y rápidamente inició la investigación.

La detención para Regina del Pilar llegó el 24 de enero del mismo año, donde logró determinarse que ella había sido la autora intelectual de tan cruel crimen. Posteriormente fue condenada a 35 años de prisión y desde 2007 se encuentra recluida en el penal de la ciudad de Santa Martha Acatitla.

A pesar de que Torné siempre mostró su apoyo a su hija, jamás justificó los actos cometidos por la misma, aunque sí llegó a expresar que su hija no cumplía con el perfil de una homicida.

Sin embargo, y tras algunos años en las que se acercaba a prisión con regularidad, Regina Torné terminaría alejándose de su hija en 2016 luego de retirarse de la actuación frente a cámaras y que se mudara a Puebla, lugar donde estableció su academia de artes escénicas.

Por su parte, Regina del Pilar ha cumplido 17 años de su sentencia, quedándole aún 18 años de condena por un crimen que marcó la historia de la farándula mexicana y tuvo grandes efectos en la vida de su madre.