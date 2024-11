El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto luego que se conociera la muerte del actor y también director de cine Arturo García Tenorio, uno de los rostros más recordados de las telenovelas de los años 80 y 90, como consecuencia de una enfermedad pulmonar de la que no pudo recuperarse.

La información la dio a conocer Jorge Ortiz de Pinedo, amigo y excompañero del medio, que informó de la muerte y se lamentó porque se produjo en medio de condiciones lamentables de abandono y ruina.

Jorge explicó para el programa 'Sale el Sol' que tenía 70 años y sufría de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que no pudo atender por complicaciones también de peso y logística, recordando que se encontraba muy deteriorado.

"Compartí desde temprano esto, porque desgraciadamente pocas personas sabían que García Tenorio tenía EPOC, lo mismo que yo tengo y estaba muy mal, muy deteriorado. (Él) quería que lo ayudáramos porque decía que no le hacían caso, no sé quién no le hacía caso", comenzó diciendo Jorge.

Dentro de sus declaraciones Jorge también señaló que aunque intentaron hacer los trámites para que fuese trasladado a la Casa del Actor de México, al momento de intentarlo la logística se complicó.

"Él vivía solo, vivía en una colonia muy alta en el Ajusco, para acabarla de amolar, nosotros que tenemos EPOC nos cuesta respirar en la CDMX y en el Ajusco más. Lo que hizo la directora fue hablar para que mandaran una ambulancia"; expresó.

Sin embargo, el esfuerzo e intento de ponerse de pie le terminó pasando factura, al morir producto de asfixia.

"Es muy triste, alguien de 70 años que vive solo y está enfermo, entonces fue cuando dijo 'no me puedo levantar' y pues a la hora de quererlo transportar, se asfixió, no pudo respirar, es horrible, espantoso, pero es lo que dice el parte médico"; cerró.

Una trayectoria digna de admirar para Arturo García Tenorio

Con una larga trayectoria de casi 50 años Arturo se desenvolvió entre el cine y la televisión, participando en películas locales y en éxitos de la talla de El Chapulín Colorado o telenovelas famosas como 'Carrusel' y 'Gotita de Amor'.

Durante los años 80 fue con Chespirito que pudo explorar la etapa de humor y comedia, con apariciones en hasta siete capítulos del héroe de la CH, pero fue en su etapa de telenovela por la etapa en la que más fue recordado.

Aunque comenzó a trabajar en dramas desde 1981, fue a partir de 1987, con su trabajo en 'Rosa salvaje' que comenzó una etapa en la que no se detuvo hasta 2010. En ello, fue parte de producciones como 'Clase 406', 'Vivan Los Niños' y 'La Fuerza del Amor'.

De igual manera su etapa en cine culminó con más de 20 proyectos, de los cuales en 14 fungió como actor y en otros ocho como director.