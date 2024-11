Ana Margarita Martínez, publicista cubanoamericana, hizo pública su profunda indignación tras conocerse la presunta relación sentimental entre la actriz Ana de Armas y Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Ana de Armas interpretó a Martínez en la película "La Red Avispa" (2019), una experiencia que la publicista ya había criticado por lo que ella misma llamó en repetidas ocasiones, "una representación distorsionada" de su historia personal.

En una publicación reciente en LinkedIn, Martínez manifestó:

"La actriz cubana Ana de Armas, quien me interpretó en la película de Netflix 'La Red Avispa', ahora está involucrada románticamente con el hijastro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. La pareja fue fotografiada junta en Madrid. Aunque esta noticia no me sorprende, me disgusta profundamente. Esta es la misma mujer que interpretó mi personaje en una película que se filmó parcialmente en La Habana, fue sancionada por el régimen castrista y distorsionó un episodio horrible de mi vida."

Martínez ha sido una crítica constante de 'La Red Avispa', dirigida por Olivier Assayas, argumentando que la película presenta una versión sesgada de los eventos relacionados con la red de espionaje cubana en Estados Unidos. En entrevistas anteriores, señaló que la producción no la consultó para la recreación de su personaje y que el filme no refleja el ángulo correcto de la historia.

"Es una de ellos"

La noticia del romance entre De Armas y Anido Cuesta ha reavivado las críticas de Martínez hacia la actriz. En su declaración, añadió:

"La noticia de su romance con el hijastro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel confirma lo que ya sabía: Ana de Armas es una de ellos. Su relación expone su complicidad con el mismo régimen que ha oprimido y silenciado a tantos cubanos durante décadas."

Martínez también reiteró su descontento con la forma en que fue representada en "La Red Avispa":

"Quiero ser clara: nunca fui consultada por los productores de 'La Red Avispa'. Mi nombre completo fue utilizado sin mi permiso, y mi foto fue mostrada descaradamente al final, vinculándome a una historia que tergiversó groseramente quién soy y dio un giro a la humillante traición que sufrí hace casi 30 años."

La publicista enfatizó que la película alteró la realidad de la comunidad de exiliados cubanos, retratándolos de manera negativa mientras intentaba elevar a los espías cubanos como "patriotas". Esta representación, según Martínez, es un insulto a quienes han arriesgado todo por la libertad.

Desde que salió a la luz el aparente nexo entre De Armas y Anido Cuesta, ha acaparado titulares masivamente a nivel internacional. La revista ¡Hola! publicó imágenes del dúo paseando por las calles de Madrid, lo que generó diversas reacciones en la comunidad cubana y entre seguidores de la actriz.

Ana de Armas, nacida en Cuba, alcanzó reconocimiento internacional por su participación en películas como "Blade Runner 2049" y "Knives Out". Su interpretación de Ana Margarita Martínez en "La Red Avispa" fue objeto de controversia debido a las críticas sobre la precisión histórica y la representación de los personajes involucrados.

La relación de De Armas con Anido Cuesta casi instantáneamente puso la postura de la actriz respecto al régimen cubano y su conexión con figuras cercanas al gobierno de la isla en primer plano. Para Martínez, esta situación refuerza su percepción de que De Armas no está preocupada por la verdad ni por el sufrimiento de sus compatriotas. En su declaración, concluyó:

"La verdad de lo que sucedió merece ser contada con dignidad, respeto y precisión, no pervertida para glorificar una brutal dictadura de 65 años. Ana de Armas nunca estuvo preocupada por la verdad. El sufrimiento de sus compatriotas cubanos, muchos de ellos aún confinados en la prisión de la isla, le importaba poco. Ahora sabemos por qué."

Declaración de Ana Margarita Martinez (Traducida al español)

"La actriz cubana Ana de Armas, quien me interpretó en la película de Netflix La Red Avispa, ahora está involucrada sentimentalmente con el hijastro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. La pareja fue fotografiada junta en Madrid. Aunque esta noticia no me sorprende, me causa un profundo disgusto. Esta es la misma mujer que interpretó mi personaje en una película que fue parcialmente filmada en La Habana, sancionada por el régimen castrista, y que distorsionó un episodio horrible de mi vida.

La noticia de su romance con el hijastro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel confirma lo que ya sabía: Ana de Armas es una de ellos. Su relación expone su complicidad con el mismo régimen que ha oprimido y silenciado a tantos cubanos durante décadas.

Quiero ser clara: nunca fui consultada por los productores de La Red Avispa. Mi nombre completo fue utilizado sin mi permiso, y mi foto fue mostrada descaradamente al final, vinculándome a una historia que tergiversó groseramente quién soy y dio un giro a la humillante traición que sufrí hace casi 30 años.

Como orgullosa miembro de la comunidad de exiliados cubanos, conozco de primera mano los sacrificios y el sufrimiento que hemos soportado. La Red Avispa alteró nuestra realidad, pintando a los exiliados —personas que huyeron de la opresión, el encarcelamiento y la persecución— como "mafiosos", mientras intentaba elevar a los espías cubanos —herramientas del régimen— como "patriotas". Es un insulto a cada hombre, mujer y niño que arriesgó todo por la libertad.

Ver esa parte de mi vida explotada en la película reabrió heridas que me había esforzado por sanar. Me devolvió el dolor de una terrible experiencia que viví, una que ninguna película podría capturar realmente y que, en cambio, fue manipulada con fines propagandísticos.

La verdad de lo que ocurrió merece ser contada con dignidad, respeto y precisión, no pervertida para glorificar una brutal dictadura de 65 años.

Ana de Armas nunca estuvo interesada en la verdad. El sufrimiento de sus compatriotas cubanos, muchos de los cuales aún están confinados en la prisión que es la isla, le importaba poco.

Ahora sabemos por qué."

'La Red Avispa' polémica desde su producción

La película 'La Red Avispa' narró la historia de un grupo de espías cubanos que, en los años 90, se infiltraron en organizaciones anticastristas de Miami con la misión de prevenir ataques terroristas contra Cuba. Basada en el libro 'The Last Soldiers of the Cold War' de Fernando Morais, la cinta intenta ofrecer una perspectiva sobre las tensiones políticas y las operaciones encubiertas entre Cuba y los exiliados en Estados Unidos.

Sin embargo, su estreno desató una gran polémica, especialmente entre la comunidad cubana en el exilio. Muchos criticaron la película por lo que consideran un enfoque parcializado, presentando a los espías como héroes mientras minimizó o ignoró el dolor de las víctimas de las acciones del régimen cubano.

Además, se señaló que, como asegura Martínez, los realizadores no consultaron a personas directamente afectadas por los hechos que la película representa, lo que dejó una sensación de desconexión y una narrativa incompleta.

Para los exiliados, 'La Red Avispa' no solo fue un malentendido histórico, sino también una representación que pasó por alto las complejas realidades de quienes huyeron de la persecución y el autoritarismo en la isla.