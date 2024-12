El músico estadounidense Tommy Lee, baterista de la banda de rock Motley Crue, no es un entusiasta de la ducha diaria y, para sorpresa de muchos, su esposa, Brittany Furlan, está totalmente de acuerdo con eso.

Te puede interesar: Machine Gun Kelly no se da por vencido y quiere recuperar a Megan Fox

En una aparición reciente en el podcast Off the Vine With Kaitlyn Bristowe, Furlan compartió un detalle sorprendente sobre su vida en común: Tommy solo se ducha una vez a la semana. A pesar de esto, y sin embargo, ella dice que él es increíblemente aseado y nunca le da "asco".

De hecho, Furlan dijo que los hábitos de higiene de Tommy pueden parecer poco convencionales, pero a ella no le molestan en absoluto. "Es curioso porque los chicos con los que he salido antes que él eran muy desordenados, y eso es un gran asco para mí", explicó. "Mi casa parece un pu** museo. Mi esposo es muy ordenado, lo que la gente no esperaría de alguien que es músico".

La rutina minimalista de Tommy en la ducha se debe, en parte, a su crianza. Furlan afirma que el baterista, que nació en Atenas (Grecia), adquirió este hábito de las normas culturales europeas.

"Me dijo, cuando estaba creciendo... que eso es cosa de Europa. No hace falta ducharse todos los días', dice, y añade que a veces utiliza una toallita para refrescarse rápidamente si es necesario.

A pesar de sus diferentes horarios de higiene Furlan se ducha todas las noches, aunque ella sólo se lava el pelo una vez a la semana-—, insiste en que los hábitos de Tommy no le molestan.

Cuando se le preguntó si su frecuencia en la ducha le daba "asco", Furlan se apresuró a descartar la idea. "No, porque es muy guapo. Es una locura", dice. "Es un hombre muy guapo. No me da asco".

Admitió, sin embargo, que su rutina mañanera él es madrugador, y ella es noctámbula-— a veces la desconcierta. Tommy (sorprendentemente) se levanta a las 6:30 de la mañana, lo que, según Furlan, puede ser un poco molesto.

Aún así, hizo hincapié en lo mucho que le gusta la vida que llevan juntos. "Cada noche es una cita. La pasamos muy bien. También es mi mejor amigo", dijo.

Tommy Lee y Brittany Furlan se casaron en el 2019. Reflexionando sobre sus relaciones pasadas, Furlan le dijo a People el año pasado que Tommy fue "el primer tipo que me trata tan bien'.

Ella agregó: "Es que se la pasa haciendo una cantidad de cosas realmente dulces, y nunca antes he tenido a nadie que haga eso por mí". Escucha el podcast a continuación.