La hija de Dulce, Romina Mircoli pasó de una vida clandestina a ser expuesta públicamente en un abrir y cerrar de ojos. La muerte de su madre, y posterior fallecimiento de su abuela paterna, dieron paso a una historia donde para muchos es la villana, pero ¿qué hay detrás? Te contamos.

Cuando murió Dulce, el pasado 25 de diciembre, la joven quiso vivir su duelo en privado y sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Solo se limitó a realizar una publicación en sus redes sociales en la que admitió la pesadilla que estaba viviendo.

A partir de este momento, salieron a la luz diferentes versiones sobre las supuestas diferencias que marcaron el vínculo entre madre e hija.

El primero que salió a declarar fue Jorge Flores, amigo de la artista, quien durante una entrevista con Adela Micha para su programa 'La Saga', aseguró que la relación era tan complicada que supuestamente Romina le habría prohibido ver a su nieto.

Por si fuera poco, unos audios donde se escucha a la joven discutir con su madre utilizando palabras ofensivas terminaron de explotar la bomba.

Pero, ¿mantenían una mala relación?

Es muy complicado saber la realidad de una relación entre madre e hija cuando hay tantas versiones cruzadas y una de las protagonistas, lamentablemente, no está para hablar. Sin embargo, el esposo de Romina, Moisés González, compartió importantes detalles.

Lejos de pintar una conexión perfecta, admitió que hubo discusiones entre ambas y los polémicos audios sí son reales, pero esto no significa que no se amaran. También dio a conocer que la controversia no fue reciente, sino que tuvo lugar hace tres años.

"A la hora de tener una discusión, eran discusiones fuertes, pero eso no quiere decir que no se quisieran o no se amaran (...) Esta discusión o esta diferencia no es de dos, tres meses, estamos hablando de hace tres años que pasó esta situación", declaró en el show 'Sale el Sol'.

Romina rompe el silencio

Aunque quiso mantenerse al margen de la polémica, incluso cuando se fue a vivir a otro país tras el escándalo con Giovanni Medina, con quien vivió una relación tóxica y problemática, la hija de Dulce compartió uno de los mensajes que le envió su madre antes de fallecer.

"Te adoro mi bebé. A mis dos bebés los amo mucho y siempre", escribió la cantante, a lo que ella contestó: "Nosotros a ti, má".

El mensaje data del 27 de noviembre y Dulce fue hospitalizada a inicios de diciembre. Primero se habló que había sido internada para ser sometida a una decorticación pleuropulmonar, pero después se supo que fue para retirar una gran parte de un pulmón, a consecuencia de cáncer.