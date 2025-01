Una nueva pérdida llegó para hacer añicos el corazón de Romina Mircoli tras la muerte de su mamá, la cantante y actriz Dulce el pasado 25 de diciembre.

Cuando ni siquiera había terminado de llorar a su madre e intentaba aceptar que no volvería a escuchar su voz y muchos menos a sentir sus abrazos, recibió una llamada donde le informaron que su abuela paterna, la señora Emi, se había ido de este plano terrenal.

La información cayó sobre ella como un balde de agua fría, de esos que ralentizan el cuerpo y paralizan todo lo que gira alrededor.

"No me he podido ni secar las lágrimas de mi mamá y esta mañana recibo la llamada de que mi abuela Emi se nos fue. No hay palabras", escribió.

La triste noticia llegó acompañada de una foto de su abuelita donde aparece soplando las velas de una torta de cumpleaños. Para ese día especial, lució una camisa manga larga blanca, un poncho tejido del mismo color y el cabello completamente suelto.

Tal y como era de esperarse decenas de amigos reaccionaron ante el doble luto de Romina y enviaron mensajes de cariño.

"Te mando un abrazo fuerte", "Espero que logres encontrar la paz que necesita tu corazón", "Eres una mujer fuerte y valiente. Dios contigo en este proceso", "Mucho amor para ti y los tuyos", "Lo siento muchísimo amiga", dicen algunos mensajes.

Por su parte, Luis Mircoli no se ha pronunciado en torno a la muerte de su madre. El productor musical mexicano estuvo casado durante casi 10 años con Dulce y tuvieron a Romina. En esa época, la artista mexicana se alejó del medio artístico y se enfocó en la formación de su primogénita.

Muerte de Dulce

La artista murió tras enfrentar un proceso de recuperación posterior a una cirugía , que inicialmente dijeron que era de decorticación pleuropulmonar, pero después se supo que fue para retirar una gran parte de un pulmón, a consecuencia de cáncer.

Su única hija se mostró afectada ante lo sucedido y se despidió de ella a través de un devastador mensaje.

"No tengo en mi corazón más que agradecimiento con Dios. No pude haber tenido mejor mamá. Sé que hoy no paro de llorar y quizá no pare nunca, pero en estos difíciles momentos solo puedo decir gracias. Tú me creaste y vivirás en mí, como vivirás a través de mi hijito que tiene tus mismos ojitos", expresó.

Asimismo, admitió que no estaba lista para perder a su mamá, considerada una de las grandes voces de México.

"No termino de aceptar que jamás volveré a escucharte, jamás volveré a verte ni jamás volveré a sentir el calor de tu abrazo", concluyó.