El artista británico Zayn Malik sorprendió a sus fanáticos con lo que parece ser una total reconciliación con su pasado en One Direction, la boy band que abandonó repentinamente y en medio de una gira el 25 de marzo de 2010.

En su primer tour desde ese día, Zayn ha estado homenajeando a su compañero de banda Liam Payne, quien murió en Argentina hace mes y medio. Sin embargo, algo parece haber cambiado desde que comenzó su gira 'Stairway to the Sky'.

El concierto del 29 de noviembre fue particularmente especial para los fanáticos de One Direction. El lugar era muy importante. Se trató de la parada del tour en Wolverhampton, la ciudad natal de Liam. Era de esperarse que las emociones estuvieran a flor de piel.

Sin embargo, lo sucedido dejó a muchos en llanto.

Ya antes de que el artista subiera al escenario comenzaron las sorpresas. Las personas con entradas VIP fueron recibidas en una sala donde había bebidas, refrigerios, mercancía de Zayn y un acompañamiento musical que a muchos les costó creer: Una playlist de One Direction.

En los años posteriores a aquel día en el que dejó solos en Asia a sus compañeros Liam, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, habría sido inimaginable una escena así.

Como si eso fuera poco, la selección musical también incluyó canciones de otros de sus compañeros: 'Chicago' de Tomlinson y 'As It Was' de Styles.

La sala VIP resonó con estas melodías icónicas, creando un ambiente cargado de recuerdos y emociones entre los presentes. La nostalgia se fundió con las emociones positivas que One Direction solía crear en sus fans.

Durante su actuación en Wolverhampton, Zayn se dirigió al público con un mensaje conmovedor: "Haremos algo al final del show de hoy. Está dedicado a mi hermano Liam Payne. Descansa en paz. Espero que estés viendo esto en tu ciudad natal esta noche".

"Nadie tiene los ojos secos acá", dijo una joven que hizo una transmisión en vivo en TikTok.

Estas palabras fueron seguidas por la interpretación de 'It's You', una canción que cobra un nuevo significado en este contexto.

I won't, I won't, I won't

Cover the scars, I'll let 'em bleed

So my silence, so my silence won't

Be mistaken for peace.

No voy, no voy, no voy

a cubrir las cicatrices, las voy a dejar sangrar

para que mi silencio, para que mi silencio

no sea confundido con paz