Los abogados de Sean 'Diddy' Combs están usando todo tipo de alegatos para tratar de eliminar pruebas contra el artista y empresario, en vías a su juicio por abuso sexual, tráfico de personas y otros cargos graves, que tendrá lugar en mayo.

Una de las líneas de acusación contra Diddy son los abusos que vivió su ex Cassie Ventura. Aunque ella lo denunció legalmente, el caso se solucionó en un acuerdo extrajudicial en el que la artista latina aceptó un acuerdo de confidencialidad a cambio de una cantidad millonaria.

Sin embargo, el equipo legal de Diddy parece haber cruzado una nueva línea en lo que se refiere al caso. Los abogados están alegando que las 'locuras' en las que se vio envuelta Cassie, fueron consentidas.

El alegato a favor de Diddy

Según documentos legales obtenidos por TMZ, el equipo de defensa de Diddy ha visto las cintas que el gobierno federal confiscó en las casas del artista, pero aseguran que no prueban nada. Los documentos alegan que lo que se encuentra en las cintas es "actividad sexual privada entre adultos con pleno consentimiento en una relación a largo plazo".

El equipo legal de Diddy continúa afirmando que Cassie consintió en las actividades que se ven en la cinta y que "disfrutó a fondo" y "está evidentemente feliz, en su dominio y completamente en control" durante las diversas actividades. Su equipo también echa por tierra la acusación de que las cintas fueron grabadas en secreto.

"No hay cámaras secretas, no hay orgías, no hay otras celebridades involucradas, no hay túneles subterráneos, no hay menores, y ni siquiera un indicio de coacción o violencia", dicen en los documentos.

Diddy continúa afirmando que Cassie era quien tenía el control de las cintas antes de entregarlas al gobierno.

Diddy fue demandado por Cassie en 2023, donde ella lo acusó de abuso, así como de violación y tráfico sexual. En su demanda, Cassie describió los freak-offs que supuestamente ocurrieron con trabajadores sexuales masculinos y afirmó que Combs "trató el encuentro forzado como un proyecto de arte personal, ajustando las velas que utilizó para la iluminación para enmarcar los videos que tomó", informa Variety.

La demanda se resolvió al día siguiente, y nunca se han revelado los términos de la misma. Sin embargo, Diddy volvió a estar en el punto de mira en mayo de 2024, cuando salió a la luz un vídeo en el que se le veía agrediendo a Cassie en un hotel en 2016.

Diddy emitió una disculpa pública en las redes sociales, borrada desde entonces, después de que CNN publicara el perturbador video.

"Es tan difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces tienes que hacerlo. Estaba jodido. Quiero decir, toqué fondo. "Pero no pongo excusas", dijo.

"Mi comportamiento en ese vídeo es inexcusable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en este vídeo. Son repugnantes. Me repugnaba entonces cuando lo hice, y me repugna ahora. Fui y busqué ayuda profesional. He ido a terapia, a rehabilitación. Tuve que pedirle a Dios su misericordia y su gracia. Lo siento mucho, pero me comprometo a ser un hombre mejor cada día. No estoy pidiendo perdón. Lo siento de verdad", continuó.

Las recientes afirmaciones del equipo de Diddy se producen después de que el rapero se viera de nuevo afectado por una nueva demanda en la que se le acusa de agresión sexual. Esta vez, lo acusan de violar a una joven de 16 años que quería volver a casa después de su trabajo como niñera.

El equipo de Diddy ha negado las acusaciones.

"No importa cuántas demandas se presenten, eso no cambiará el hecho de que el Sr. Combs nunca ha agredido sexualmente o traficado sexualmente con nadie - hombre o mujer, adulto o menor. Vivimos en un mundo en el que cualquiera puede presentar una demanda por cualquier motivo. "Afortunadamente, existe un proceso judicial justo e imparcial para encontrar la verdad, y el Sr. Combs confía en que prevalecerá en los tribunales", dijo su equipo legal en un comunicado enviado a TMZ.