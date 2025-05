Mientras se baña en aplausos y mensajes positivos, Salma Hayek está contando la caótica, complicada, pero mágica historia detrás de su portada en la edición de trajes de baño de la revista deportiva Sports Illustrated. Incluye a 200 piezas, una maleta perdida y hasta una ballena.

Primero lo que corresponde: ¡Está espectacular! El hecho de que a sus 58 años excelentemente cumplidos haya decidido decir que sí a posar para esta icónica publicación habla por sí mismo. Su figura, aunque ayudada por la genética, es hoy un testamento a la disciplina y la constancia.

Sin embargo, después de aceptar, le entraron dudas. Es lo que contó al presentar la revista en el Today Show, el programa de las mañanas de la cadena NBC en Estados Unidos. "Yo vivo con el síndrome del impostor", dijo Salma en referencia a esa sensación de que uno no se merece los reconocimientos.

"Pensé que me creo y les dije que no se iba a poder porque no tenía los trajes de baño adecuados", indicó. Obviamente, una revista así no se iba a quedar con eso y le mandaron 200 para que escogiera, así como la posibilidad de adaptarlos a su medida. Lo hizo y se sentía más segura, pero ahí el Universo metió su mano y le dio una lección.

Un photoshoot mágico en México

Los trajes de baño nunca llegaron y debió hacer la sesión de fotos (porque con la ética laboral que tiene Salma Hayek nunca diría que no se hace) con algunos de repuesto que había llevado el equipo de la revista, por si acaso.

Teniendo en mente que no le quedaban perfectos, la sensación de incomodidad regresó, pero cuando vivía el peor momento de inseguridad, vio una ballena en el mar. "Nadie ni la capturó en cámara, porque fue un instante y estaban arreglando los equipos para comenzar, pero entendí que lo que estaba viviendo era mágico y que lo tenía que disfrutar", señaló.

De hecho, recordó que "siempre soñé con tener esa oportunidad, pero cuando era joven nunca escogían a mujeres como yo". Se refería a celebridades con cuerpos con curvas y morenas. "Las mujeres en mi época pensábamos además que ya no estaríamos por aquí (Hollywood y portadas de revistas) después de los 35", agregó.

"Me siento muy afortunada de ser parte de una generación que ha podido experimentar cambios muy tangibles", dijo en su entrevista con SI. "Podría retirarme, pero no quiero perderme este momento. Luché por esto, ¿sabes? He sido parte de ello, y me parece realmente extraordinario que una revista como Sports Illustrated [Swimsuit] diga que está bien —quizás incluso que es genial— tener más de 50 años y seguir sintiéndote no solo sexy, sino, en mi caso, libre y sin sentir vergüenza de tu cuerpo, como si tuvieras que esconderlo".