Ana Bárbara Buhr Buldrini, una influencer y aspirante a cantante de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, murió esta semana en Turquía, un día después de haberse sometido a una intensa cirugía plástica. La noche anterior al procedimiento, la mujer de 31 años y su esposo habían salido de fiesta con el cirujano.

La noticia, confirmada al portal brasileño G1 por Bruno Buhr, el hermano de la mujer, ha causado conmoción no solo por el fallecimiento, sino porque el médico decidió adelantar los procedimientos a pesar de que habían pasado menos de 12 horas de haber salido a disfrutar de la noche en Estambul.

"Ella solo fue a perseguir sus sueños", expresó Bruno tras clamar justicia por la muerte de su hermana. El marido de la víctima, Elgar Miles, contó que vivía desde hacía un tiempo con Ana Bárbara en Mozambique y que habían decidido ir a Turquía porque ese médico les "generaba confianza".

De hecho, cuando le preguntaron si era seguro hacer las operaciones poco después de haber salido, éste les afirmó que sí. "El doctor me aseguró que no había problema y que todo estaría bien", dijo Miles según The Sun US. Confiada, Ana Bárbara entró al quirófano el sábado 14 de junio y se hizo una mamoplastia, liposucción generalizada y una rinoplastia.

Miles contó que cuando le hicieron pasar al postoperatorio, se dio cuenta de que su esposa no respiraba, aunque las enfermeras le decían "que pronto se despertaría".

"Me dijeron que me fuera a la habitación, los asistentes estaban actuando de forma extraña. Estuve esperando una hora y quince minutos para recibirla. Bajé a la planta baja y un médico me dijo que su corazón latía lentamente, pero otro ya me dijo que ella estaba muerta", agregó.

Abdullah Emre Güner, el director provincial de Salud de Estambul, afirmó que Ana Bárbara murió a "consecuencia de graves complicaciones surgidas durante la fase de despertar". El hermano aclaró que le habían dicho que el infarto fue a consecuencia de una arritmia.

La policía fue al hospital horas después de la muerte y detuvo al personal médico, pero fueron liberados pocas horas después.

Ahora, la familia busca cómo repatriar el cuerpo a Mozambique y hacer "que los responsables paguen", según dijo el esposo en una rueda de prensa que dio en un hotel en Estambul.