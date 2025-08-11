Después de casi una década juntos y cuatro hijos en común, el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo y estrella de reality TV Georgina Rodríguez están comprometidos en matrimonio. El anuncio lo hizo la estrella de Netflix con una foto en la que se ve el inmenso anillo, que ocupa un lugar importante en la lista de los más caros de la historia de los famosos.

Según un joyero consultado con la revista ¡HOLA!, la joya costaría casi seis millones de dólares, aunque "según la pureza, podría alcanzar los 10 o 12 millones".

En el mundo reluciente de las uniones de celebridades, el anillo es más que un símbolo. Es una moneda de amor, estatus y narrativa.

El diamante de corte esmeralda de Georgina se suma a la lista de piezas de compromiso icónicas: la piedra de 15 quilates de Kim Kardashian que recibió de Kanye West, valorada en 4 millones de dólares; el legendario diamante Krupp de Elizabeth Taylor, de 33 quilates, que se vendió por 8,8 millones de dólares; y el raro diamante Graff Pink, que alcanzó los 46 millones de dólares en una subasta.

Un largo noviazgo

La pedida de mano por parte de Cristiano se produjo nueve años después de que conoció a su futura esposa en una tienda de la casa de lujo Gucci en Madrid, donde ella era vendedora. En esa época, el futbolista era el jugador más preciado del Real Madrid.

Después de ese primer encuentro en 2016, la pareja hizo su primera aparición pública en los FIFA Awards en enero de 2017 y en noviembre de ese mismo año nació su primera hija Alana Martina. Un mes antes habían nacido los gemelos Eva y Mateo por vientre de alquiler. En abril de 2022, la pareja tuvo otros gemelitos, de los que solo sobrevivió Bella Esmeralda.

En 2022, Georgina se convirtió en una de las estrellas de los programas de telerrealidad de Netflix con su show Soy Georgina, que tiene dos temporadas, mientras que el atleta se mudó poco después con toda la familia a Arabia Saudita, donde juega con el equipo Al-Nassr.

Aunque muchos pensaron que serían una pareja de unión libre permanentemente, Cristiano dio el siguiente paso y le pidió a Georgina que se casara con él. ¿Lo veremos en la tercera temporada de 'Soy Georgina'? Sería un regalo para los fans de ambos.