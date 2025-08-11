La nostalgia de los milenials llegó a su máxima expresión con el inicio de la gira de 2025 de los Jonas Brothers. En su primer concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Kevin, Nick y Joe Jonas enloquecieron a sus fans con la aparición sorpresa de Demi Lovato, en medio de rumores de que viene una tercera entrega de la exitosa película Camp Rock.

Los hermanos están celebrando 20 años de carrera con su tour JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour y, finalmente, abrazan su legado. Los artistas revolucionaron a los adolescentes en la primera década de estos 2000, con la historia musical de un grupo de jóvenes en un campamento de verano.

Estrenada en junio de 2008, Camp Rockfue vista por casi 9 millones de personas en su primera emisión, convirtiéndose en uno de los musicales más populares de Disney Channel. Su secuela, Camp Rock 2: The Final Jam, llegó en 2010 y consolidó a Demi Lovato y los Jonas Brothers como íconos juveniles.

La banda sonora dejó huella. Canciones como This Is Me y Wouldn't Change a Thing siguen siendo parte de playlists de nostalgia en todo el mundo. El proyecto impulsó giras internacionales, ventas millonarias de discos y abrió las puertas para que sus protagonistas construyeran carreras exitosas en la música y la actuación.

Justamente, fueron esos temas y Gotta Find You los que Demi y Joe interpretaron en el escenario. Fue un momento cargado de emoción que culminó con un abrazo y sonrisas, como si el tiempo no hubiera pasado. Entre bastidores, Demi compartió videos en redes cantando junto a Joe, reavivando recuerdos de su etapa en Disney Channel.

@mtv I wouldn't change a thing about seeing @Demi Lovato join the @Jonas Brothers for their opening night of the #Jonas20 tour

En las redes sociales, los fans enloquecieron y comenzaron a dar más credibilidad a las versiones de varios portales especializados en temas de televisión y Disney, que han asegurado que Camp Rock 3 estaría en fase de preproducción, con Disney+ como posible plataforma de estreno.

I’m here for Camp Rock 3 https://t.co/zR1ZeeLzX4 — a creatress (@KWAH_na) August 11, 2025

i see the camp rock 3 promo has started https://t.co/PfKnQydOow — owen :) (@jediintherapy) August 11, 2025

i luvaaa them so much!!

camp rock 3? yes plizzz🥺 https://t.co/qqKy0pRgdd — Yaya Cub (@aayandaa_) August 11, 2025

Los rumores han mencionado al director Tim Federle y a la guionista Eydie Faye, conocidos por su trabajo en proyectos musicales juveniles. Incluso se ha filtrado que el guion incluiría un personaje nuevo llamado Sage.

Algunos rumores apuntan a que el rodaje podría comenzar en septiembre de 2025. Sin embargo, ni Disney, ni Demi Lovato, ni los Jonas Brothers han confirmado su participación. Alyson Stoner, quien interpretó a Caitlyn en las dos primeras entregas, ha declarado que nadie del elenco original ha sido contactado, aunque no descartó que la producción se mantenga en secreto.

JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour

El concierto tuvo más sorpresas. Jesse McCartney interpretó Beautiful Soul y compartió escenario con otros invitados como Switchfoot y Dean Lewis. Pero la conversación principal de la noche giró en torno a una pregunta: ¿podría este reencuentro ser la señal de que Camp Rock 3 está en camino?

Los rumores crecen

Si bien por ahora no hay confirmación oficial, la expectativa está en su punto más alto. Si Disney decide apostar por una tercera entrega, el fenómeno podría capturar tanto a los seguidores originales como a una nueva audiencia, aprovechando el impulso de las plataformas de streaming y el revival de contenidos de los 2000.

Por el momento, la pregunta sigue en el aire: ¿lo de anoche fue solo un momento especial o el primer paso hacia Camp Rock 3?