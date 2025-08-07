Las autoridades puertorriqueñas anunciaron una investigación a lo largo de la isla para atrapar a los asaltantes que entraron a la casa del rapero Cosculluela y le robaron unos 308 mil dólares.

La inspectora Mabel Olivera, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, el área donde está la urbanización de Emerald Lake, en la zona de Alto Trujillo, informó que ya han recuperado una camioneta marca Land Rover, que fue sustraída durante el robo.

Además, informó que los testigos habían asegurado que solo dos hombres habían entrado a la residencia, pero "no se descarta que hayan más implicados".

El susto de Cosculluela

Olivera también detalló que los asaltantes "llegan con armas largas, llegan enmascarados, así que los amordazan a los tres". Asimismo, indicó que entraron por un área boscosa que linda con la casa del artista.

En cuanto al botín, la policía explicó que la cantidad incluye el costo de la camioneta, más el valor estimado de las joyas que se llevaron.

En uno de estos casos en los que la realidad parece superar a la ficción también se conoció que LUMA, la empresa que abastece de electricidad a Puerto Rico, había acusado formalmente al artista de robarse tendido eléctrico para no pagar por la luz.

"Se hace constar que la residencia no tenía contrato de servicio con la empresa LUMA Energy y según los datos suministrados el uso indebido asciende a $31,161.00", lee la querella judicial.

Según el informe policial, los asaltantes restringieron a las víctimas atándolos y amordazándolos. Los empleados fueron dejados en el sofá y Cosculluela fue llevado a su oficina y a su habitación, de donde se llevaron la propiedad no descrita. Los asaltantes se llevaron la guagua y las víctimas lograron desatarse pasadas las 5:00 de la tarde del martes 6 de agosto.

Otros problemas legales

En 2024, el artista fue acusado de atropellar a dos caballos y a sus jinetes. Los animales murieron. Este año se declaró culpable. Además, Cosculluela cumple una condena de libertad condicional tras haber sido encontrado culpable de violencia doméstica contra su exesposa Jennifer Fungenzi, madre de sus hijos Paolo José (2019) y Pedro José (2020). El artista había adoptado a la hija mayor de Fugenzi.

Otra expareja Gina Moreno lo acusó también de violencia infantil contra uno de los hijos de ambos.