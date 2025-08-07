La familia de Brandon Blackstock, el exmarido de la cantautora y conductora Kelly Clarkson, reveló hoy que el ejecutivo de la industria del entretenimiento falleció de cáncer a los 48 años.

"Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock", dijo un representante de la familia a PEOPLE en un comunicado. "Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en este momento tan difícil".

Blackstock y Clarkson tuvieron dos hijos, River y Remington, de 11 y 9 años respectivamente, quienes tienen otros dos hermanos por parte de padre: Savanna y Seth. El reconocido manager de artistas Narvel Blackstock trabajaba con Clarkstone cuando se la presentó a su hijo en mayo de 2006, durante los ensayos de la edición de ese año de la gala de la Academy of Country Music Awards.

En esa época, Blackstock estaba casado con su primera esposa Melissa Ashworth, madre de sus hijos mayores.

Eventualmente, él se divorció y comenzó a salir con la cantautora hasta que se casaron en octubre de 2013. La artista le dedicó el tema Piece By Piece, en la que hablaba de lo importante y completa que era su relación.

Después de casarse, Blackstone se convirtió en su manager después de verlo trabajando con el también artista country Blake Shelton, el actual esposo de Gwen Stefani.

Un divorcio complicado

La pareja introdujo su demanda de divorcio en 2020 y durante años pelearon intensamente por la propiedad de un rancho en el estado de Montana, que eventualmente fue otorgado legalmente a la artista.

En marzo de 2022 el juez que disolvió su matrimonio dictaminó que Clarkson debía pagarle 1,3 millones de dólares a su ex, más pensiones para él y para sus hijos. Sin embargo, un año después otro juez le ordenó a Blackstock que le pagara a Clarkson 2,3 millones de dólares por prácticas ilegales mientras era su manager.

Ausencias por los niños

Clarkson comenzó a ausentarse de su programa de televisión matutino durante semanas, sin dar mayores explicaciones, lo que desató rumores de que quería renunciar al proyecto y dedicarse más a su música. Sin embargo, eventualmente se conoció que la artista se había enfocado en acompañar a sus hijos y a apoyar a su ex.

Un día antes de que se conociera la muerte de Blackstone, Kelly Clarkson anunció que suspendía sus conciertos en Las Vegas.

"Lamentablemente, necesito posponer las fechas restantes de las Studio Sessions de agosto en Las Vegas.

Aunque normalmente mantengo mi vida personal en privado, este último año el padre de mis hijos ha estado enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos.

Lamento sinceramente los inconvenientes que esto pueda causar a quienes compraron entradas para los shows, y agradezco profundamente su comprensión, amabilidad y generosidad", escribió en un comunicado.

Hasta ahora no se ha pronunciado sobre la muerte de su exmarido.