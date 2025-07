Ashby Gentry no solo domina el arte del desamor: también habla español con soltura. El actor nacido en Phoenix, Arizona, conocido por interpretar a Alex Walter en la serie My Life with the Walter Boys de Netflix, habló en exclusiva con ENSTARZ sobre la espiral emocional que atraviesa su personaje en la temporada 2, sus "raíces latinas" cultivadas en la cocina de una pizzería dirigida por una familia de Guerrero, y por qué ya no se considera parte del #TeamAlex.

"Tengo que ser del Team Cole", confesó Ashby Gentry. "Esta temporada no tenía otra opción".

La declaración puede sorprender a quienes vieron cómo su personaje, Alex Walter, pasó de ser un adolescente sensible y reservado a uno de los pretendientes más intensos de Jackie. Pero, según explicó el actor, en esta nueva temporada Alex toma un rumbo que ni él mismo pudo defender.

"Alex es muy sensible. Se pone de mal humor, se deprime y explota. Pero cuando está feliz, está por las nubes. Salta, es súper cariñoso. Es un torbellino de emociones, y cuesta mucho apoyarlo", explicó Gentry, sonriendo, aunque también dejó entrever que podría haber una redención hacia el final de la temporada, que se estrena el 28 de agosto.

"Tengo la sensación de que el Alex que todos conocemos y queremos volverá en la temporada 3. No creo que lo hayamos perdido del todo... Pero es difícil elegir entre esos dos chicos", agregó entre risas.

My Life with the Walter Boys cuenta la historia de Jackie Howard (interpretada por Nikki Rodríguez), una joven que, tras perder a sus padres, se muda a una granja para vivir con una familia numerosa: siete hijos y una hija. Pronto se desarrolla un triángulo amoroso entre Jackie, el sensible Alex y su hermano mayor, el carismático Cole.

El actor de 25 años regresa como Alex Walter en la segunda temporada de My Life with the Walter Boys. "En la primera temporada, Alex tiene 15 años. En la segunda, tiene 16. No parece mucho, pero es un salto emocional enorme. Es como una persona completamente distinta," explica Gentry.

"Sigue siendo sensible, pero ahora es volátil. Explota, se pone de mal humor. Y cuando está feliz, salta de emoción, es súper cariñoso. Es intenso."

Y luego, en voz baja, añade: "Demasiado intenso, tal vez."

Gentry, en persona, parece estar en las antípodas del Alex que veremos en esta nueva entrega. Es juguetón, simpático y muy, muy amable. Le encanta desconcertar a la gente con su español avanzado. "Soy de Guerrero," dice con picardía en los ojos, como si detrás de esa frase hubiera una historia. Y la hay.

Cuando era adolescente, trabajó en la cocina de una pizzería local donde todos los cocineros eran de Guerrero, México. No podían pronunciar "Ashby", así que lo bautizaron como "Ashley."

"Me encantaba," recuerda sonriendo. "Honestamente, si pudiera regresar en el tiempo, me cambiaría el nombre en honor a ellos."

Su español, que comenzó a estudiar en la escuela, floreció en la cocina. "Lo aprendí trabajando," dice, revelando que todavía se escribe con sus excompañeros de la pizzería en español. "Creo que por eso sueno como si fuera de Guerrero. Básicamente vivía en la parte de atrás de esa pizzería."

El bilingüismo de Ashby es algo profundamente personal, como su conexión con Alex. Y al igual que su personaje, él también ha pasado por una transformación.

Durante la gira de prensa de la primera temporada, Gentry ya usaba alineadores dentales de Invisalign, la marca de ortodoncia que patrocinó esta entrevista. "Es un poco surrealista hacer alfombras rojas e entrevistas con los alineadores puestos," dice entre risas. "Pero me encantó. Son discretos, y fue más rápido que los brackets."

Ahora es embajador de la marca y tiene claro su truco infalible. "Tienes que acordarte del estuche. Ese es el secreto. Si se te olvida el estuche, estás frito," dice sonriendo. "Los ponía en la solución limpiadora mientras hacía mi rutina de skincare."

Cuando se le pregunta por la astrología, se le iluminan los ojos. "Soy Leo," declara con orgullo, y aclara que es Leo de julio, lo que, según él, lo hace menos llamativo que los de agosto. "Todos los Leos de agosto que conozco son tímidos. Esa es mi hot take."

¿Y qué signo sería Alex?

"Cáncer," responde sin pensarlo. "Es emocional, reactivo. Lo siente todo. Yo también soy sensible, pero lo guardo. Lo proceso. Alex explota."

Esa tensión entre contener y soltar es precisamente lo que define a ambos—actor y personaje—esta temporada. Y el conflicto se siente real.

"Hay un momento en la nueva temporada donde Alex se desmorona por completo," adelanta. "Lo van a ver. Es desgarrador."

Antes de terminar la entrevista, le pido que resuma lo que los fans pueden esperar.

Se reclina, asiente pensativo, y suelta, en un perfecto Spanglish que dice mucho más que una sinopsis oficial:

"Strap in... porque hay muchos cambios. Y no todos están listos para todo."