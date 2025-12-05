La guerra continúa. Justin Baldoni declaró que Blake Lively aprovechó su influencia en Hollywood, incluida su amistad con Taylor Swift, para afirmar su control sobre el set de "It Ends With Us".

Según documentos judiciales obtenidos por Page Six, Baldoni sugirió que Lively utilizó lo que él llamó "el manual de estrategias de Taylor Swift" para ganar influencia durante la producción, presentándose como una víctima para negociar las condiciones de la filmación.

Baldoni describió sentirse limitado por el desequilibrio de poder y señaló que las demandas de Lively y su potencial para controlar la percepción pública lo colocaban en una posición profesional precaria.

Sostuvo que sus tácticas, combinadas con el apoyo de amigos de alto perfil, crearon un ambiente en el que él "estaba dando vueltas" y "era razonable preocuparse por lo que es posible".

Los documentos judiciales revelaron además que el productor Jamey Heath registró una serie de incidentes en un registro, en el que se mencionó que Lively se negó a dar su consentimiento para un tráiler si no se usaban sus ediciones, y también advirtió que se lo haría saber a Swift para que su canción no se usara. Los documentos actuales confirman la declaración de Baldoni de que la actriz era quien controlaba la película no solo su producción, sino también la promoción.

En los documentos de declaración publicados el jueves, Baldoni detalló una reunión del 3 de enero durante la cual Lively describió los requisitos que necesitaría para sentirse segura al regresar al set.

En ese momento, ya había hablado con Recursos Humanos, citando incomodidad en torno a Baldoni, de 41 años, y Heath.

Baldoni dijo que les confesó a sus amigos, entre ellos el actor Rainn Wilson y el cantante Andy Grammer, que Lively "tenía la bomba nuclear. Si no promociona la película, puede filtrar que soy una mala persona o que se sentía insegura conmigo y todo lo que tiene sobre mí. Entonces ella es la víctima. Es el manual de Taylor Swift".

Agregó que esto le dio la posibilidad de "pedir lo que quiera porque sabe que yo sé".

El director explicó que ser "alguien pequeño en la industria" y enfrentarse a un "titán como la Sra. Lively y a algunas de las personas más poderosas del mundo, que son sus mejores amigos", lo dejó "dando vueltas" durante el conflicto. Enfatizó que era "muy razonable, especialmente en este momento, preocuparse por lo que es posible y lo que no".

Establecer demandas y control de producción

La lista de 17 requisitos de Lively para regresar al set incluía la presencia de un coordinador de intimidad durante todas las escenas con desnudos o sexo, la prohibición de improvisar en momentos íntimos y la restricción de comentarios sobre su apariencia física fuera de su interpretación del personaje. Baldoni también admitió que hubo conversaciones sobre su propio cuerpo en relación con el embarazo de Lively de su hijo Olin, que ahora tiene dos años, aunque afirmó que ella no le preguntó directamente.

Los documentos judiciales alegaron además que Lively amenazó con solicitar la ayuda de Swift para controlar aspectos del estreno de la película.

Según un cronograma presentado por los productores ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Nueva York, Lively supuestamente advirtió que Swift se negaría a permitir que se usara su canción "My Tears Ricochet" a menos que se implementara su versión del tráiler de la película. Baldoni afirmó que estas amenazas lo obligaron a ceder una parte importante del control del proyecto.

Contó que los llamados "dragones" de Lively —entre quienes interpretó que se encontraban Ryan Reynolds y Swift— podrían ser llamados para hacer cumplir sus demandas, y agregó que las tensiones aumentaron cuando Reynolds lo confrontó sobre cómo estaba siendo tratada su esposa.

Batallas legales y contrademandas

La batalla judicial entre Baldoni y Lively se viene desarrollando desde diciembre de 2024, momento en el que Lively presentó su primera denuncia acusando acoso sexual y ambiente laboral hostil.

En respuesta, Baldoni presentó una contrademanda de 400 millones de dólares. Sin embargo, su demanda por difamación fue desestimada en junio y no se cerró oficialmente hasta octubre.

La demanda de Lively, que incluye acusaciones de represalias, incumplimiento de contrato, infligir angustia emocional, invasión de la privacidad y pérdida de salarios, se juzgará en marzo de 2026.

El jueves, Lively solicitó su "día en la corte" después de que Baldoni buscara la desestimación de su demanda de 161 millones de dólares, calificando su moción como "el último esfuerzo para evitar la responsabilidad por el ambiente hostil" en el set, según Page Six.

Los abogados de Lively argumentaron que su equipo había sido retratado como acosador a pesar de ser "una madre de cuatro hijos con décadas de experiencia en la industria que simplemente buscaba un lugar de trabajo seguro y respetuoso".

Se aclara el papel de Taylor Swift

Aunque Baldoni hizo referencia repetidamente a Swift en documentos judiciales, sus representantes han negado rotundamente cualquier participación en la película o las disputas.

Un portavoz dijo, según la BBC , "Taylor Swift nunca puso un pie en el set de esta película, no participó en ningún casting ni en ninguna decisión creativa, no compuso la banda sonora de la película, nunca vio una edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera vio 'It Ends With Us' hasta semanas después de su estreno público, y estaba viajando alrededor del mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia".