A pesar de la impactante tragedia del sumergible Titan de OceanGate en 2023, que mató a los cinco pasajeros a bordo, el naufragio del RMS Titanic continúa atrayendo a los buscadores de emociones, especialmente a los multimillonarios.

Los planes para una nueva inmersión en el naufragio ya están en marcha, apenas dos años después de la implosión mortal del submarino cerca del sitio histórico.

El Titanic, que se encuentra a 12.500 pies bajo la superficie del Atlántico Norte, ha estado fuera de alcance desde el desastre de OceanGate.

La implosión del Titán fue causada por medidas de seguridad "críticamente defectuosas" y un casco a presión hecho de fibra de vidrio en lugar de titanio, según un informe reciente de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los expertos dicen que el submarino no fue probado ni mantenido adecuadamente y que su diseño de fibra de carbono no era seguro para la presión de las profundidades marinas, indicó Deadline.

Pero incluso con esa advertencia, el interés en regresar al naufragio no ha disminuido.

"Escuché que alguien bajará al Titanic en un par de semanas", dijo una fuente a Soures. "Es un multimillonario, y el viaje costará 10 millones de dólares".

La fuente agregó que la persona quiere ser la primera en regresar al sitio desde el desastre del Titán.

Patrick Lahey, director ejecutivo de Triton Submarines, afirma que el Titanic sigue siendo uno de los principales destinos para los exploradores de aguas profundas.

"Además de ser un naufragio de importancia histórica, el hecho de que se encuentre a tanta profundidad hace que sea fascinante visitarlo", dijo.

Triton construye un submarino de 20 millones de dólares para recuperar la fe tras la tragedia del Titan

Triton está trabajando actualmente en un sumergible de 20 millones de dólares que tiene como objetivo restaurar la confianza del público en las inmersiones tripuladas en los océanos.

A diferencia del Titán, el submarino de Lahey se someterá a una certificación de seguridad completa. "Estoy muy emocionado de construirlo y de cambiar la narrativa", añadió.

Algunas de las personas más ricas del mundo han participado en viajes a grandes profundidades. Según el NYPost , Ray Dalio, Roman Abramovich y Gabe Newell poseen sumergibles capaces de sumergirse a profundidades tan profundas como las del Titanic. Aun así, solo un puñado de embarcaciones en el mundo pueden realizar ese viaje con seguridad.

Victor Vescovo, un comandante retirado de la Marina de Estados Unidos que una vez se sumergió en el Titanic, lo llamó "la inmersión más peligrosa que he hecho".

Advirtió sobre los riesgos, como quedar atrapado entre escombros o fuertes corrientes. "Cuanto más te acercas, más peligroso se vuelve".

El cineasta James Cameron, quien ha visitado el naufragio más de 30 veces, criticó a OceanGate en 2023 por ignorar los protocolos de seguridad. Dijo que usar fibra de carbono para un submarino sometido a una intensa presión externa era "completamente inapropiado".