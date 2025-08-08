Un nuevo libro de Jon Landau, el fallecido productor de la legendaria película Titanic, revela por qué Matthew McConaughey no pudo interpretar a Jack Dawson en el éxito de taquilla de James Cameron de 1997: no quería abandonar su acento sureño.

En un extracto de las memorias póstumas de Landau, The Bigger Picture, compartido en el boletín What I'm Hearing del periodista Matthew Belloni, el productor recuerda la audición de McConaughey junto a Kate Winslet, dijo PageSix.

Si bien la química entre los dos actores era clara, una decisión acabó con la posibilidad del nativo de Texas de obtener el icónico papel.

"Kate quedó prendada de Matthew, de su presencia y su encanto", escribe Landau. "Matthew interpretó la escena con el acento".

Según se dice, a JCameron le gustó la actuación, pero le pidió a McConaughey que la probara sin el acento sureño, que no encajaba con el personaje: Jack Dawson, un artista pobre de Wisconsin. Pero McConaughey se negó.

"Le dijo a James: 'No. Estuvo bastante bien. Gracias'", compartió Landau. "Digamos que eso fue todo para McConaughey".

En cambio, el papel le correspondió a Leonardo DiCaprio, cuya prueba de pantalla con Winslet dejó a Cameron convencido.

McConaughey reflexiona sobre perder su papel en Titanic ante DiCaprio

El director recordó que cuando DiCaprio finalmente aceptó leer para el papel durante una audición, se sintió como un momento revelador, casi como si de repente todo hiciera clic y el personaje de Jack cobrara vida.

McConaughey ya había hablado sobre la audición en un podcast de 2021 con Rob Lowe. Recordó haber filmado una prueba de pantalla con Winslet y creer que lo había logrado.

"Dijeron: 'Salió genial'. De verdad pensé que iba a pasar", dijo.

A pesar de los rumores que circulan desde hace tiempo, McConaughey ha aclarado que nunca le ofrecieron formalmente el papel.

Dijo que habló directamente con el director James Cameron, quien confirmó que la afirmación no era exacta.

Aun así, admitió que la oportunidad perdida persistía. "Durante un tiempo, pensé: 'Tengo que encontrar a ese agente. Están en problemas'", bromeó.

Mientras que la interpretación de Jack por parte de DiCaprio ayudó a que Titanic recaudara más de 1.500 millones de dólares y ganara 11 premios Oscar, McConaughey siguió disfrutando de su propio éxito profesional, incluido un premio de la Academia por Dallas Buyers Club.