La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel de "La Chilindrina" enEl Chavo del 8, confirmó en sus redes sociales la noticia de su hospitalización y dio detalles de los problemas de salud que la llevaron a buscar ayuda médica.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, De las Nieves, de 78 años, explicó qué le sucedió durante un viaje de trabajo a Perú. "Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud ❤️", dijo La Chilindrina desde su residencia en México, mientras pintaba un hermoso león.

"Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios 🙏", agregó.

La noticia de su hospitalización fue revelada el martes 26 de agosto por la revista TV y Notas, citando fuentes cercanas a la artista.

"Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga", dijo la fuente. "El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte".

"Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés", agregó.

Posteriormente, su hija Verónica Fernández reveló que, si bien La Chilindrina había tenido problemas de salud, ya los habían resuelto. "A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar", dijo, según Univision.

Los problemas de salud de La Chilindrina

De las Nieves suele ser muy abierta con su vida. Después de la muerte de su marido de cuatro décadas, Gabriel Fernández, la artista reveló que el duelo le provocó una fuerte depresión. Además, contó que tiene fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolores musculares y mucho cansancio.

Sin embargo, a lo largo de los años se la ha visto indomitable y trabajando sin parar. Incluso, tuvo una pequeña participación en la popular serie de HBO MAX Chespirito: Sin Querer Queriendo, y asesoró a Paola Montes de Oca, quien la interpretó tanto como artista, como los diversos personajes que hizo al lado de Roberto Gómez Bolaños.