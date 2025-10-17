Greeicy y Mike Bahía hablaron por primera vez sobre el arresto de Luis Alberto Rendón, el padre de la artista, quien cumple arresto domiciliario acusado de secuestro simple y tortura, en un caso relacionado con un asalto en la finca de la pareja en 2023.

En un mensaje público publicado en su cuenta de Instagram y acompañado de un video en el que enseña a sus padres e ilustra su relación con ellos, Greeicy reconoció que su corazón sufre, aunque tiene "la frente en alto, porque la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa".

Además, aseguró que con el tiempo se sabría "la verdad", además de describir a sus padres como personas que la educaron para "trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie".

El pronunciamiento llega días después de que la justicia colombiana impusiera arresto domiciliario a Rendón mientras avanza el proceso.

Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano... Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro,

H O N E S T A M E N T E, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta. Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo... amor real por los seres que son... que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa.

Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo M A R A V I L L O S O S que son como seres humanos y sé que la palabra "maravillosos" es G R A N D E pero es que a ellos se les queda pequeña. Tiempo al tiempo, espacio a la V E R D A D 🦋 Y aunque sufra el C O R A Z Ó N... Siempre con la frente en A L T O porque la C O N C I E N C I A nos enseñó que si está L I M P I A bien se descansa.

En la sección de comentarios de su mensaje, Mike Bahía, pareja de Greeicy y padre de su hijo Kai, escribió: "Te admiro cada dia más amor de mi vida! "

Según los expedientes divulgados por la Fiscalía colombiana, los hechos por los que se acusa a Rendón ocurrieron el 8 de mayo de 2023 en una finca ubicada en Llanogrande, Rionegro, en el departamento de Antioquia, en las afueras de Medellín.

La versión oficial sostiene que dos trabajadores fueron retenidos y agredidos por un grupo de hombres contratados, tras un presunto hurto de una caja fuerte con dinero en efectivo y joyas pertenecientes a la familia. El caso fue judicializado con cargos por secuestro simple y tortura, que el detenido no aceptó.

Según medios colombianos, el monto sustraído habría superado los 1.000 millones de pesos (260 mil dólares) y que en el operativo de rescate de las víctimas participaron autoridades locales con apoyo de un esquema de seguridad cercano a la zona. Hasta ahora, la justicia mantiene a Rendón en casa por cárcel por razones de edad y salud, medida que seguirá vigente mientras se desarrolla la fase probatoria.

Ni Greeicy ni su pareja, el cantante Mike Bahía, están vinculados procesalmente al expediente, de acuerdo con reportes radiales y de prensa.