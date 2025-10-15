Netflix y los hermanos Duffer han revelado la duración de los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de "Stranger Things", confirmando que cada entrega del volumen inicial durará entre 90 minutos y dos horas.

El volumen 1, que consta de cuatro episodios, se estrenará el 26 de noviembre a las 5 p. m. (hora del Pacífico), brindando a los fanáticos una experiencia de larga duración más parecida a las minipelículas que a la televisión tradicional de una hora.

Según informes, se decidió extender la duración de los episodios , lo que refleja el alcance y la escala de la temporada final. Con Hawkins enfrentando su mayor amenaza hasta la fecha y nuevos misterios surgiendo del Mundo del Revés, los creadores de la serie crearon tramas extensas que no pudieron contenerse en las duraciones más cortas de las temporadas anteriores. Como resultado, los episodios tendrán una duración de entre 90 minutos y dos horas, lo que permitirá un desarrollo más profundo de los personajes y escenas más elaboradas.

Esta decisión sigue el precedente de la cuarta temporada, donde varios episodios superaron la hora de duración y el final duró más de dos horas. Ross y Matt Duffer han descrito la quinta temporada como la culminación de un arco narrativo de siete años concebido cuando la serie se estrenó en 2016. La mayor duración les dará a los Duffer la oportunidad de atar cabos sueltos y ofrecer un final adecuado a la serie.

Aunque circularon rumores en línea de que los episodios podrían alcanzar las tres horas, el cocreador Ross Duffer descartó esas cifras extremas, considerándolas inexactas. Enfatizó que, si bien algunos episodios se acercarían a la duración de una película, otros de la temporada se acercarían a los 40 o 45 minutos, llamándolos "micropelículas" cuya duración varía según las necesidades de la historia. El actor Finn Wolfhard se hizo eco de esta opinión, explicando que no todas las entregas serían una epopeya de casi dos horas, sino que la temporada en general presentaría una combinación de duraciones adaptadas a la carga narrativa de cada capítulo.

La quinta temporada se estrenará en tres partes: el volumen 1 (cuatro episodios) el 26 de noviembre; el volumen 2 (tres episodios) el 25 de diciembre; y un final de un solo episodio el 31 de diciembre. El calendario escalonado garantiza que los espectadores tengan tiempo para disfrutar de la duración extendida sin cansarse de ver series en maratón. Netflix ha confirmado que todos los episodios se estrenarán simultáneamente en todo el mundo a las 17:00 h (hora del Pacífico) en sus respectivas fechas de estreno, aunque las zonas horarias locales variarán.

Con presupuestos de producción que, según informes, alcanzan los 50-60 millones de dólares por episodio, la quinta temporada se ha convertido en uno de los proyectos televisivos más caros de la historia. La mayor duración del primer volumen es una clara señal del compromiso de Netflix de permitir que los Duffer desarrollen su visión expansiva, asegurando que la temporada final ofrezca el desenlace emocional y narrativo que los fans llevan años esperando.