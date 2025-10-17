Apple y NBCUniversal se han asociado para ofrecer a los clientes estadounidenses una suscripción combinada de Apple TV y Peacock Premium por 14,99 dólares al mes, lo que representa un ahorro de más del 30 por ciento en comparación con la suscripción a cada servicio por separado.

El paquete, que se lanzará el 20 de octubre, permite a los espectadores transmitir originales galardonados, deportes en vivo, películas taquilleras y franquicias exitosas en ambas plataformas con una sola suscripción.

Con la nueva oferta, los suscriptores recibirán acceso completo a la biblioteca de Apple TV, que incluye series aclamadas como "Ted Lasso", "Severance" y "Foundation", junto con el catálogo de Peacock Premium, que incluye originales de NBCUniversal como "Poker Face", deportes en vivo de renombre, incluidos partidos de la NBA, y películas taquilleras.

La asociación también ofrece una opción para actualizar a Peacock Premium Plus (sin publicidad con descargas sin conexión) combinado con Apple TV por $19,99 al mes, brindando una experiencia sin publicidad aún más profunda.

Los suscriptores actuales de Apple TV o Peacock pueden iniciar sesión con sus credenciales actuales y unirse al paquete inmediatamente sin tener que crear nuevas cuentas. Los suscriptores de los planes Apple One Familiar y Premier pueden disfrutar de un descuento adicional del 35 % en el plan Peacock Premium Plus. Esta es la primera vez que Apple ofrece un beneficio externo dentro de su paquete de suscripción todo en uno.

Matt Strauss, presidente de NBCUniversal Media Group, describió la colaboración como "una iniciativa pionera con Apple" que redefine la experiencia de los paquetes de streaming al combinar un amplio catálogo de contenido con un proceso de registro sencillo y ampliar el alcance de Peacock a nuevas audiencias. Oliver Schusser, vicepresidente de Apple TV, Apple Music, Sports y Beats de Apple, añadió que el paquete "reúne lo mejor del entretenimiento en una experiencia sencilla y fluida", llevando las series y películas favoritas de Apple TV a más espectadores en más lugares.

Para fomentar la selección de contenido entre servicios, cada app ofrecerá una selección exclusiva de la programación del socio. En el lanzamiento, los suscriptores de Peacock Premium podrán ver hasta tres episodios de series originales de Apple TV, incluyendo "Slow Horses", "The Buccaneers" y "Prehistoric Planet", sin coste adicional. Por otro lado, los usuarios de Apple TV tendrán acceso a tres episodios de series populares de Peacock como "Law & Order", "Twisted Metal" y "Real Housewives of Miami".

La colaboración entre Apple y NBCUniversal refleja una tendencia más amplia en la industria: los servicios de streaming se asocian para ofrecer contenido en paquetes ante el aumento de los precios de suscripción y la creciente competencia de plataformas como Netflix y Amazon Prime Video. Al ofrecer ahorros significativos y muestreo entre servicios, el paquete de Apple TV y Peacock busca aumentar el valor para los suscriptores y reducir la pérdida de suscriptores a medida que los ecosistemas de streaming siguen evolucionando.