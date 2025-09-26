La artista latina Adamari López está en uno de sus momentos más emocionantes de su carrera, pues la faceta más importante de su vida personal, la de mamá, se ha juntado con un proyecto que la ha hecho descubrir un nuevo mundo.

Y es que está preparando el estreno de ¿Quién Caerá Kids? que conducirá junto a su hija Alaïa. La actriz puertorriqueña abrió su corazón para contar cómo fue grabar en Uruguay, las expectativas, el fútbol que une madre e hija y los nuevos proyectos que vienen en camino.

Entre ellos está su asociación con Direct TV, la empresa de distribución de televisión que "me acompaña en donde estoy. Es mi conexión con lo que está pasando en mi mundo, esté donde esté", indicó. Parte de esa conexión es através de Vix, la plataforma de streaming de video en español más grande del mundo, que ahora entra automáticamente con el servicio de DirectTV.

Pero además, está su rol como presentadora de Desiguales, el talk-show de las tardes de TelevisaUnivisión, y de ¿Quién Caerá?, el programa de concursos de Unimás, con el que ya lleva dos temporadas. Pronto llegará la versión Kids en la que compartirá pantalla con su hija de 10 años, un proyecto que se grabó hace meses pero que aún no se ha estrenado.

En la producción, madre e hija alternaron roles: unos días Adamari al frente, otros Alaïa, y en varios pudieron entrevistar juntas a los participantes del show. "Nunca imaginé que ella se adaptaría tan rápido", dijo Adamari. "No era un juego para Alaïa: ensayaba, quería hacerlo bien, preguntaba cómo mejorar. Eso me llenó de orgullo como madre".

Grabado en Uruguay y transmitido por Unimás

El rodaje se llevó a cabo en Uruguay, donde la producción montó el espectáculo junto con equipo técnico y locaciones que aprovecharon el paisaje local. Adamari relató que durante esos meses vivió esa doble dinámica de trabajar lejos y extrañar a su hija, aunque la niña viajó para acompañarla cuando fue posible.

¿Quién Caerá? Kids será transmitido por Unimás, la plataforma que programará el estreno del show. Aunque no se ha anunciado la fecha exacta, ya se rumorea que podría comenzar a llegar a las pantallas pronto. Adamari valora que Unimás le dé la oportunidad de alcanzar al público hispano en Estados Unidos con un proyecto familiar tan personal.

"La realidad es que ella le gustó tanto que no se había acabado y ya me preguntaba Mami, ¿cuándo podemos volver a hacer esto? ¿Mami, tú crees que la gente le guste? Mami, yo quiero volver a Uruguay, mami, yo quiero volver a hacer el programa", recordó. "Eso me emocionó mucho porque pensaba que le podía gustar, pero no entendía que a lo mejor le iba a gustar tanto, y me hace muchísima ilusión".

El fútbol como hilo emocional

El deporte es otro lazo afectivo entre madre e hija. Alaïa ha desarrollado una pasión por el fútbol desde pequeña, siguiendo nombres como Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo. "Esos son sus héroes y yo estoy feliz de apoyarla", afirmó.

La niña incluso viajó con su madre en giras y viajes, visitando estadios emblemáticos. En esa convivencia descubrieron un mundo compartido que les permitió conectar más allá del set de grabación.

Adamari no oculta su alegría al ver a su hija tan involucrada: "Ella hablaba del fútbol, me pedía camisetas, me preguntaba quién es su jugador favorito... Y mientras grabábamos el programa, esa pasión seguía presente", relató.

DirectTV y el camino televisivo de Adamari

Aunque el foco es el nuevo programa con su hija, Adamari también recordó su largo recorrido frente a las cámaras. Mencionó que marcas como DirectTV la han acompañado en campañas importantes que le han permitido estar presente en el entorno del entretenimiento en español en Estados Unidos. Esa visibilidad le dio plataforma para asumir retos como conducir programas de conocimiento y hoy este nuevo proyecto infantil con su hija.

Adamari también dio a entender que vienen más proyectos en el futuro, que aun no podía contar, así que seguiremos informando.