La multifacética cantante y actriz mexicana Belinda abrirá las puertas de su mundo tras bambalinas con una experiencia exclusiva creada junto a Airbnb. El próximo 8 de noviembre, un grupo muy reducido de fanáticos tendrá la oportunidad de recorrer el backstage de Mentiras, la serie y del espectáculo teatral Mentiras: All Stars, viviendo de cerca la magia, los secretos y el glamour de una de las producciones más exitosas de la escena mexicana.

Una experiencia única con Belinda

Durante esta experiencia llamada "Del Mentiverso al set", los asistentes podrán adentrarse en el universo personal de Belinda, explorando el camerino, los vestuarios y los escenarios donde cobra vida su personaje. El recorrido incluirá varias actividades especiales:

Tour tras bambalinas: Los invitados descubrirán el espacio donde se crean los looks que marcan tendencia, conocerán detalles sobre los accesorios, el maquillaje y los atuendos de la protagonista, e incluso podrán conocer anécdotas que solo el equipo de producción y Belinda saben.

Karaoke privado: Los fans podrán cantar a todo pulmón "Ese hombre no se toca", el icónico tema que Belinda ha llevado a los escenarios de Mentiras: All Stars, y recibir consejos de la artista sobre cómo dominar el escenario. Si el momento se presta, incluso podría haber un dueto sorpresa con ella.

La llave del vestidor: Belinda permitirá que los asistentes vivan su propio momento "Daniela", con acceso a su camerino personal, una sesión de maquillaje dirigida por su maquilladora de confianza y la oportunidad de probar algunos de sus accesorios más emblemáticos.

Asientos VIP para el show: Para cerrar la jornada, los invitados disfrutarán del espectáculo desde los mejores lugares del teatro, sintiéndose parte del elenco por una noche.

Las solicitudes para participar estarán disponibles a través de Airbnb, y aunque el viaje y el alojamiento no están incluidos, la experiencia promete ser uno de los encuentros más íntimos que Belinda ha ofrecido a sus seguidores.

Sabrina Carpenter y el toque internacional

Belinda no es la única estrella que colabora con Airbnb en experiencias musicales inmersivas. La estadounidense Sabrina Carpenter anunció un evento similar para el 18 de noviembre, en el que 20 fans podrán pasar un día en el set de su Short N' Sweet TV Show en Los Ángeles. Allí, los asistentes recibirán cambios de look, aprenderán coreografías y conocerán a la artista detrás de cámaras.

El auge de las experiencias latinas

Esta tendencia de abrir las puertas del mundo artístico al público no es nueva, pero cada vez más celebridades latinas están apostando por ella. Karol G y Feid organizaron recientemente la experiencia "Tropicoqueta" en Medellín, donde 24 fans disfrutaron de una fiesta con toques caribeños, mientras que la producción de Betty, la fea: La historia continúa ha impulsado recorridos temáticos en Bogotá inspirados en la icónica telenovela.

Belinda se suma así a esta ola de artistas que buscan acercarse a su público de una manera más personal y auténtica, combinando nostalgia, glamour y cultura pop.

Del Mentiverso a la realidad

Mentiras, la serie ha reavivado el amor por las historias que marcaron a una generación, mezclando drama, comedia y música de los años 80. Con su interpretación, Belinda ha logrado conectar a nuevas audiencias con un clásico mexicano, transformándolo en una experiencia moderna y vibrante.

Ahora, con esta colaboración junto a Airbnb, la artista ofrece algo más que una visita al teatro: una inmersión directa al corazón del Mentiverso, donde los sueños, las canciones y los secretos se hacen realidad.