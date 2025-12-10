A medida que se acerca el invierno, nuevos datos de Airbnb muestran que los viajeros latinos en Estados Unidos están remodelando el calendario de viajes de fin de año al priorizar el sol, las reuniones familiares y los viajes en grupo, fortaleciendo el turismo interno a medida que se acerca la temporada navideña de 2025.

Según las últimas estadísticas de viajes de invierno de Airbnb, Florida se ha consolidado como el destino favorito entre los viajeros latinos de EE. UU., seguido de cerca por California. El Estado del Sol destaca notablemente, con una tasa de reserva de alojamiento entre los huéspedes latinos tres veces superior a la media nacional. Orlando y Miami lideran este aumento, lo que confirma el atractivo continuo de Florida para las familias que buscan un clima cálido y vacaciones con entretenimiento.

Esta tendencia refleja un cambio más amplio hacia los viajes nacionales y las reuniones familiares extendidas. El Informe de Viajeros Latinos e Hispanos de Airbnb en EE. UU. muestra que casi el 75 % de los viajeros latinos vacacionan con familiares extendidos, lo que impulsa una fuerte demanda de casas grandes y propiedades con varias habitaciones en lugar de habitaciones de hotel tradicionales. Las reservas de grupo ahora representan la mayoría de las reservas de invierno entre los huéspedes latinos, lo que está transformando cómo y dónde viajan los estadounidenses durante las fiestas.

Los datos del sector señalan la importancia económica de este cambio. Los analistas estiman que los viajeros latinos gastarán más de 165 000 millones de dólares en viajes en Estados Unidos en 2025, impulsados por un aumento previsto de los viajes de ocio y un mayor gasto promedio por trayecto. Los investigadores del sector turístico señalan que los hogares latinos suelen priorizar las experiencias compartidas, las estancias más largas y los alojamientos que permiten a las familias cocinar, reunirse y celebrar juntas, lo que ha posicionado los alquileres vacacionales como una alternativa cada vez más popular.

Si bien los destinos soleados dominan las clasificaciones, los clásicos invernales siguen siendo atractivos para quienes viajan en grupo. Los datos de Airbnb muestran una creciente demanda de destinos con cabañas como las Montañas Humeantes en Tennessee y el Lago Big Bear en California. Estos lugares se han convertido en opciones populares para familias numerosas que buscan experiencias en climas más fríos sin sacrificar espacio, privacidad ni compañía.

Los expertos en viajes afirman que la combinación de lugares con clima cálido y acogedores refugios en la montaña refleja la diversidad de las preferencias de viaje de los latinos, incluso en invierno. Ya sea reunidos alrededor de un patio junto a la playa en Miami o junto a una chimenea en las montañas, la familia sigue siendo la motivación principal.

A medida que el turismo nacional continúa recuperándose y evolucionando, los viajeros latinos desempeñan un papel decisivo en la configuración de la demanda estacional. Se espera que estados como Florida y California sientan el impacto más directamente este invierno, beneficiándose de reservas sostenidas, estancias más largas y una mayor participación de los hogares.

A medida que la ventana de viajes de invierno se extiende más allá de las semanas pico tradicionales, los funcionarios de turismo y las plataformas de alquiler están adaptando sus ofertas para atender a grupos grandes y familias multigeneracionales.