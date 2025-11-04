Los vecinos del pueblo inglés East Grinstead, West Sussex, se declararon indignados después de que el helicóptero de Tom Cruise pasara inusualmente bajo mientras se dirigía al Baile de Patrocinadores de la Iglesia de la Cienciología.

El gran evento anual en Saint Hill Manor atrajo multitudes, tráfico y muchas molestias al pequeño pueblo.

Miles de personas se congregaron en East Grinstead para la celebración en Saint Hill Manor, la principal sede de la Cienciología en Gran Bretaña. Los vecinos comentaron que la afluencia masiva saturó la zona, provocando atascos en las calles y el zumbido constante de los aviones sobrevolando la zona.

"Es como si el circo llegara al pueblo", dijo un residente a The Sun. "Es un flujo interminable de gente y muchísimo ruido. Y encima viene Tom en su helicóptero y arma un escándalo tremendo".

Otro residente publicó en un foro local de Facebook quejándose de que el helicóptero de Cruise asustaba a las mascotas y hacía múltiples pasadas por encima de sus cabezas.

El evento genera quejas y el cierre de una carretera.

La fastuosa celebración, que tiene lugar cada año en Saint Hill Manor, volvió a suscitar críticas por la falta de permisos urbanísticos adecuados del recinto.

Según las autoridades municipales, la iglesia ignoró las advertencias previas sobre la construcción no autorizada e instaló una gran carpa para la celebración anual. El caos del fin de semana se agravó cuando un minibús que transportaba asistentes chocó con otro coche cerca del recinto.

El exmiembro de la Cienciología y activista Alexander Barnes-Ross se encontraba entre un pequeño grupo de manifestantes que protestaban fuera del evento, afirmando que esto ponía de manifiesto la creciente frustración de los residentes.

"Durante el fin de semana, el evento causó graves trastornos en East Grinstead", dijo.

"Es evidente que los residentes están cada vez más frustrados por la falta de respeto de la Cienciología hacia su pequeño pueblo."

Los vecinos han instado tanto a la Iglesia como a Cruise a asumir una mayor responsabilidad por los disturbios anuales.

Algunos sugirieron que una donación a proyectos comunitarios podría aliviar las tensiones, aunque muchos siguen siendo escépticos de que el próximo aterrizaje de la estrella de Hollywood vaya a ser más tranquilo.

