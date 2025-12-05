La actriz y productora australiana Margot Robbie defendió las decisiones de casting para la próxima adaptación de Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell aunque reconoció las críticas de los fanáticos.

Te puede interesar: Georgina Rodríguez convierte la playa en pasarela al deslumbrar con un bikini rojo intenso.

La actriz expresó recientemente su comprensión por las críticas recibidas por su papel como Catherine Earnshaw junto a Jacob Elordi como Heathcliff. Declaró: "Lo entiendo. No hay nada más que decir hasta que la gente vea la película".

La controversia comenzó tras los anuncios del casting en 2024 y se intensificó con el lanzamiento del tráiler a principios de este año. Los fans cuestionaron la edad de Robbie, de 35 años, para la adolescente Catherine, descrita inicialmente como morena en la novela de Emily Brontë de 1847.

La elección de Elordi para el papel de Heathcliff, de piel oscura, también generó quejas en línea, ya que algunos la calificaron de una depuración de los elementos raciales y de clase de la historia. En redes sociales como Reddit y X se generaron hilos de debate sobre si las elecciones honraban la intensidad gótica del material original o atenuaban sus matices crudos, según Variety .

La directora Emerald Fennell explicó sus decisiones basándose en su trabajo previo con Elordi en "Saltburn". Señaló que sus patillas durante el rodaje le recordaban a Heathcliff, el protagonista de la portada de su libro de adolescencia, y lo describió como un actor sorprendente que encajaba perfectamente en el papel.

Fennell elogió el talento estelar de Robbie para capturar la naturaleza testaruda y cruel de Catherine, afirmando que requiere una presencia imponente. Fennell ha descrito la película como una audaz reinvención ambientada en un Yorkshire estilizado, que combina la autenticidad de la época con un toque visual moderno para realzar el romance y la tragedia, según informó People .

La directora de casting Kharmel Cochrane abordó el revuelo suscitado en el Festival de Cine Sands de Escocia en abril. Argumentó que las adaptaciones permiten la interpretación y que los fans deberían esperar a ver la película para juzgarla.

Cochrane enfatizó que los libros son arte, no vida real, y que la diversidad de actores normaliza representaciones diversas. Destacó adaptaciones exitosas del pasado, como la versión de 1939 con Laurence Olivier, señalando que cada época aporta nuevas perspectivas a historias atemporales, según E! News.

En marzo aparecieron fotos de Robbie en el set, lo que avivó el debate. La producción finalizó a principios de este año bajo la dirección de Warner Bros., y la película se encuentra actualmente en posproducción antes de su estreno el 13 de febrero de 2026.

Robbie tiene créditos de producción a través de su sello LuckyChap Entertainment, que también apoyó "Una joven prometedora" de Fennell. Elordi expresó recientemente su entusiasmo por el proyecto en entrevistas, describiendo a Heathcliff como un antihéroe complejo que exige profundidad emocional.

La actriz instó a los fans a esperar con paciencia, confiada en que los espectadores se formarán una opinión una vez que se estrene la película. El debate sigue generando expectación, posicionando la adaptación como una de las películas literarias más esperadas de 2026.