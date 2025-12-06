Ed​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ Sheeran indica que se está preparando para cambiar su método de trabajo.

Según The Sun, el siguiente capítulo de su carrera estaría dominado por la idea de estar cerca de casa tanto como sea posible.

El cantante de 34 años, ganador de múltiples premios Grammy, y su esposa, Cherry Seaborn, de 33, son padres de dos niñas, Lyra y Jupiter.

Se espera que los niños comiencen la escuela el próximo año y Sheeran dice que viajar alrededor del mundo durante meses ya no es sostenible.

"Escribí una lista... y una es mi familia, otra es componer canciones, otra es hacer shows", le dijo al medio, explicando que espera diseñar una vida laboral donde esas prioridades coexistan en lugar de competir.

Construyendo una base para su carrera

Sheeran está explorando un cambio importante: crear una sala de conciertos cerca de su propiedad en Suffolk. En lugar de viajar por continentes en giras prolongadas, imagina una residencia que le permita actuar sin desarraigar a su familia.

Dijo que ha "considerado la idea de construir un local" en su ciudad natal, una medida que cree que "eliminaría los viajes y el estar lejos de mi familia".

Señaló que ya tiene un estudio cercano y ve la instalación como "el modelo que puedes adoptar".

La idea surge tras dos giras masivas. Su gira Mathematics, que concluyó a principios de este año, incluyó 188 conciertos en los cinco continentes y atrajo a 8,8 millones de fans. Su gira anterior, Divide, fue una de las más taquilleras de la historia.

Pero el éxito mundial ha tenido un precio. Las canciones recientes de su último álbum hacen referencia a periodos de distanciamiento emocional en su matrimonio, discusiones nocturnas y el esfuerzo constante por mantenerse conectado en medio de agendas apretadas.

Música que refleja la vida real

Varias pistas hacen alusión a los problemas pasados ​​de la pareja.

En "Skeletons", canta sobre "echar gasolina al fuego" en momentos de tensión. Otras canciones hablan de la pareja con mentes separadas, de la incomprensión mutua y del esfuerzo continuo por mantener la relación bajo presión.

Tras el descubrimiento de un tumor durante el embarazo de Seaborn en 2022, su deseo de estabilidad se intensificó. También compartió que en ese momento se sentía abrumado por la sensación de ahogamiento, un punto de inflexión que lo hizo reevaluar su vida y su forma de crear música.

La pareja, criada en el mismo pueblo de Suffolk, se casó en secreto en 2018 con solo unas 40 personas presentes. Quienes los conocen dicen que su boda fue íntima a propósito, ya que no les interesaba en absoluto un espectáculo de famosos.

Actualmente, Sheeran se está centrando en construir un ritmo que lo mantenga conectado a tierra en los momentos del día a día, que, según él, son de suma importancia.

"Si llego al punto de poder tocar en vivo, escribir canciones y estar con mi familia", dijo, "entonces puedo eliminar todo ese ruido".