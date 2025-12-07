Gregory Maguire, el autor conocido por la novela best-seller "Wicked", ha anunciado un nuevo libro precuela centrado en el personaje Galinda, que se lanzará en 2026.

El próximo libro explorará los primeros años de vida de Galinda, el personaje que posteriormente se convertirá en Glinda, la Bruja Buena. El anuncio de Maguire ofrece a los fans una mirada más profunda a su trayectoria antes de los eventos de "Wicked". La nueva novela busca ofrecer nuevas perspectivas sobre uno de los personajes más queridos y complejos de la serie.

Los detalles sobre la trama son limitados, pero Maguire indicó que el libro profundizará en la historia, los objetivos y los desafíos que enfrentó Galinda durante su infancia. Esta precuela pretende expandir el universo de "Wicked", que ya ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo con su narrativa oscura e imaginativa, según Deadline .

Gregory Maguire publicó por primera vez "Wicked: La vida y los tiempos de la Malvada Bruja del Oeste" en 1995. La novela alcanzó gran popularidad y fue adaptada al exitoso musical de Broadway "Wicked", que se ha convertido en uno de los espectáculos más longevos. Con los años, la serie "Wicked" ha crecido con varias novelas secuelas que exploran diferentes perspectivas dentro del mismo mundo mágico.

El anuncio de una precuela centrada en Galinda coincide con el continuo interés en la historia de "Wicked", que incluye nuevas producciones teatrales y el continuo entusiasmo de los fans. El trabajo de Maguire ha sido elogiado por su singular interpretación de personajes conocidos, transformando historias familiares en narrativas complejas sobre la identidad, el poder y la moralidad.

Este es el primer libro nuevo de "Wicked" de Maguire en varios años, lo que ha despertado el entusiasmo de los fans, ansiosos por descubrir más historias del universo de Oz, según informó Broadway World . La precuela de Galinda está prevista para 2026, aunque aún no se ha anunciado el mes exacto.

Los editores no han revelado el título ni la portada del libro, pero se espera más información conforme se acerque su lanzamiento. Maguire sigue siendo una figura clave en la literatura fantástica, y su regreso a la serie "Wicked" pone de relieve el atractivo perdurable de sus imaginativas versiones de cuentos clásicos.

Los lectores podrán descubrir los orígenes y las experiencias de Galinda en una historia que arroja nueva luz sobre el complejo mundo que se presentó por primera vez en "Wicked". El próximo libro promete profundizar la comprensión de un personaje que sigue fascinando tanto a los fans de siempre como a los recién llegados, según Bustle .