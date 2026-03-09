El curandero espiritual brasileño João de Deus, promovido en Estados Unidos por Oprah, es ahora su violador convicto más prolífico, y la mujer que lo hizo famoso en el horario de máxima audiencia de la televisión apenas ha dicho una palabra al respecto desde entonces.

João Teixeira de Faria, el autoproclamado médium que construyó un imperio espiritual global desde un pequeño pueblo del centro de Brasil, ha acumulado condenas penales por un total de 489 años y cuatro meses de prisión.

La cifra es el resultado de múltiples veredictos sucesivos emitidos por los tribunales del estado de Goiás a lo largo de varios años. El caso ha generado un incómodo ajuste de cuentas no solo con la industria brasileña de la sanación por fe, sino también con las celebridades y los medios de comunicación occidentales que le dieron audiencia internacional.

La frase que conmocionó a Brasil

El 15 de septiembre de 2023, el juez Marcos Boechat, del Tribunal Penal del Estado de Goiás, condenó a Faria a 118 años, seis meses y 15 días de prisión. La sentencia agrupó 17 causas contra Faria, que abarcaban cargos de violación, violación con fraude y violación de persona vulnerable, según el comunicado oficial del Tribunal de Goiás, según informó la Agencia France-Presse. Tan solo esa sentencia mantendría a un hombre en prisión durante más tiempo que la esperanza de vida promedio, aunque ni siquiera era su primera condena.

Los tribunales de Goiás habían declarado a Faria culpable de violación en diciembre de 2019, dictándole una condena de 19 años y cuatro meses por la agresión sexual a cuatro mujeres. Un mes después de 2020, un segundo veredicto de culpabilidad añadió 40 años más a otras cinco víctimas. Posteriormente, se dictaron nuevas condenas por delitos sexuales, y también se registró una condena por posesión ilegal de armas de fuego.

Brazilian healer John of God, promoted by Oprah Winfrey as an inspiring figure of spiritual miracles, sentenced to 118 years in prison for sexual rapes https://t.co/C24IBpyqIE — The Gateway Pundit (@gatewaypundit) March 8, 2026

Para cuando se emitió la sentencia de septiembre de 2023, el total acumulado había superado los 489 años y cuatro meses. Sin embargo, la ley brasileña limita el tiempo real de prisión a 40 años, lo que significa que Faria, nacido el 24 de junio de 1942, pasará en la práctica el resto de su vida en prisión preventiva.

Faria ha negado sistemáticamente todas las acusaciones. Su oficina de prensa emitió un comunicado al inicio del escándalo en el que declaraba que "niega rotundamente haber cometido cualquier comportamiento inapropiado durante sus tratamientos", según NBC News, que citó una declaración al portal de noticias brasileño G1. No ha emitido ninguna respuesta pública sobre las condenas posteriores.

Un abuso de fe que dura décadas

Faria operaba desde Abadiânia, una ciudad de aproximadamente 15.000 habitantes ubicada a unos 120 kilómetros al suroeste de Brasilia. Su centro, la Casa de Dom Inácio de Loyola , atraía a decenas de miles de visitantes al mes en su apogeo, entre ellos personas que habían agotado las opciones médicas convencionales y viajaban desde Sudamérica, Europa y Norteamérica en busca de cura.

Ofrecía lo que él llamaba cirugías "visibles" e "invisibles", las primeras implicaban intervenciones físicas como sondajes nasales y raspados oculares, realizados sin anestesia ni ninguna cualificación médica.

Las acusaciones en su contra abarcan décadas. La fiscalía de Goiás finalmente estableció que los delitos probados en el tribunal se cometieron entre 1986 y 2018. En las 36 horas posteriores a la aparición inicial de las cuatro mujeres en el canal de televisión brasileño TV Globo en diciembre de 2018, la fiscalía del estado de Goiás recibió 78 denuncias adicionales, según la fiscal Patrícia Otoni, según informó entonces el New York Times. Más de 600 mujeres de todo Brasil y del extranjero se presentaron, según los registros judiciales, con víctimas de entre nueve y 67 años.

Entre ellos se encontraba su propia hija, Dalva Teixeira de Sousa. En una entrevista de 2018 con la revista brasileña Veja, declaró que su padre la había violado y golpeado, llamándolo "monstruo". Declaró a la revista que había sufrido abusos desde los nueve años, tras ser secuestrada de la casa de su madre, y que continuaron hasta que huyó a los 14.

El papel de Oprah y su respuesta

El ascenso de Faria a la fama internacional se produjo directamente a través del imperio mediático de Oprah Winfrey. El 17 de noviembre de 2010, la revista O publicó un perfil de la entonces editora en jefe, Susan Casey, titulado "Salto de fe: Conoce a Juan de Dios". El perfil describía la visita de Casey a la Casa y fue acompañado por una cobertura en el programa de Oprah Winfrey, en un episodio titulado "¿Crees en los milagros?".

Esa exposición atrajo una oleada de visitantes internacionales a Abadiânia. Dos años después, la propia Winfrey viajó a Brasil. El 17 de marzo de 2013, se emitió el episodio 116 de la segunda temporada de "Oprah's Next Chapter", donde se presentó su encuentro con Faria en la Casa. Winfrey escribió entonces que sintió lágrimas de gratitud al ver a Faria realizar lo que parecía una cirugía.

Have you all heard of John of God? My visit with him is next week. Really fascinating #NextChapter — Oprah Winfrey (@Oprah) March 11, 2013

Winfrey también publicó en X (entonces Twitter) el 10 de marzo de 2013: "¿Han oído hablar de Juan de Dios? Mi visita es la semana que viene. Realmente fascinante. #SiguienteCapítulo".

Cuando las acusaciones de abuso se hicieron públicas en diciembre de 2018, Winfrey emitió una declaración al New York Times. En ella, decía: "Fui a Brasil en 2012 para grabar un episodio de "Next Chapter" de Oprah que exploraba los controvertidos métodos de sanación de Juan de Dios. El episodio se emitió en 2013. Me solidarizo con las mujeres que ahora están denunciando y espero que se haga justicia". Eliminó el episodio de sus plataformas. Winfrey no ha vuelto a hacer declaraciones públicas sobre el caso, a pesar de haber recibido cinco condenas penales consecutivas desde 2019.

El New York Times describió entonces a Faria como "la primera gran víctima brasileña del movimiento #MeToo". Su perfil había sido difundido no solo por Winfrey, sino también por Primetime Live de ABC News en 2005, aunque el escéptico James Randi declaró posteriormente que fragmentos de su entrevista donde criticaba a Faria habían sido eliminados de la emisión. El sitio web de Faria incluía al expresidente estadounidense Bill Clinton, la actriz Shirley MacLaine y la modelo Naomi Campbell entre quienes habían visitado la Casa, según el corresponsal brasileño de Gateway Pundit, Paul Serran .

Dónde se encuentra el caso ahora

Faria se encuentra actualmente recluido en el Complejo Aparecida de Goiânia, en el estado de Goiás. Según el último informe, permanece bajo una combinación de prisión y arresto domiciliario periódico. Este último se le concedió en diversas ocasiones debido a su edad, ahora de 83 años, y a sus documentados problemas de salud, que incluyen un cáncer de estómago diagnosticado en 2015. Durante el proceso judicial, todos los casos se han llevado a puerta cerrada para proteger la identidad de los denunciantes.

El documental de Netflix señala en sus créditos finales que, en el momento de su publicación en 2021, decenas de mujeres seguían esperando decisiones judiciales sobre sus casos individuales. En 2022 y 2023 se dictaron sentencias adicionales a las ya mencionadas, y el total acumulado de 489 años y cuatro meses representa sentencias en varios juicios en lugar de un solo procedimiento.

El caso sigue siendo el mayor procesamiento por abuso sexual en la historia judicial brasileña en cuanto a número de denunciantes. La Fiscalía del estado de Goiás creó un grupo de trabajo especializado, compuesto por cinco fiscales y dos psicólogos, para gestionar la carga de trabajo, una estructura que se convirtió en un modelo de cómo los tribunales brasileños abordan las investigaciones de delitos sexuales de gran volumen.

El hombre que Oprah Winfrey describió una vez como "fascinante" cumple lo que equivale a cadena perpetua. Los cientos de mujeres que lo sobrevivieron aún esperan el veredicto de cada caso.