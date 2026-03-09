Se informa que Mojtaba Jamenei fue elegido en Teherán por la Asamblea de Expertos de Irán como el próximo Líder Supremo del país tras el asesinato de su padre, Alí Jamenei, en ataques aéreos estadounidenses e israelíes, según Iran International, que citó fuentes anónimas informadas. De confirmarse, la decisión colocaría a Mojtaba Jamenei en la cúspide de la República Islámica en su momento más peligroso de la historia moderna y, sorprendentemente, mantendría el poder absoluto en una sola familia por primera vez desde la revolución de 1979.

Te Recomendamos: Ataque a Irán coloca a Barron Trump bajo la lupa

Para ponerlo en contexto, el Estado iraní aún no ha confirmado públicamente nada y se dice que la decisión anunciada permanecerá sin anunciar hasta después del entierro de Ali Khamenei.

Una sucesión en tiempos de guerra nunca es ordenada, y ésta parece haber sido impulsada bajo presión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que plantea preguntas incómodas sobre el proceso así como sobre el poder.

¿Por qué Mojtaba Jamenei ha dominado durante tanto tiempo Teherán?

Durante años, Mojtaba Jamenei ha sido uno de los hombres más importantes de Irán sin llegar a convertirse en una figura política pública. A sus 55 años, los informes lo describen como un guardián, intermediario y agente de poder dentro de la Oficina del Líder Supremo, el opaco centro de gravedad en torno al cual ha girado gran parte del sistema iraní.

Por eso, su supuesto ascenso parece menos un ascenso repentino que la presentación formal de una figura que ha pasado décadas operando entre bastidores. Su papel se ha comparado a menudo con el de Ahmad Jomeini, hijo de Ruhollah Jomeini, quien se volvió indispensable para el estado revolucionario en sus años de formación.

The son of the slain Ali Khamenei was injured during one of the attacks. He is being touted as a potential new Supreme Leader



Mojtaba Khamenei, the son of the slain Ayatollah Ali Khamenei, was injured during one of the attacks, according to Al Hadath and Times of Israel, citing… https://t.co/tZsJihCGvc pic.twitter.com/8Ak9MvkF6i — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

La diferencia es que el ascenso de Mojtaba no se produce en un período de consolidación ideológica, sino en medio de una guerra, tensión y un vacío de liderazgo.

Analistas citados por Iran International lo describen como una figura central y a la vez elusiva. El Dr. Eric Mandel, director de la Red Política e Informativa de Oriente Medio, afirmó que Mojtaba había pasado años forjando vínculos con el CGRI y consolidando su influencia dentro de la estructura de poder del régimen, y añadió que es "ampliamente considerado uno de los artífices de la represión del régimen".

Arash Azizi, autor y analista sobre Irán, ofreció una lectura política más directa al decir que Mojtaba ha sido una "bestia negra" de los movimientos democráticos desde al menos 2009, cuando se rumoreaba que había ayudado a orquestar la represión de las protestas después de las disputadas elecciones.

Mojtaba Jamenei y el Estado de Seguridad

Gran parte de la autoridad de Mojtaba parece residir no en su carisma ni en su teología, sino en antiguas lealtades. Durante la guerra entre Irán e Irak, sirvió en el Batallón Habib, una unidad vinculada a las fuerzas que operan bajo el paraguas del CGRI.

Ese servicio importó menos para la gloria en el campo de batalla que para lo que vino después. Hombres de ese mundo ocuparon puestos de responsabilidad en el aparato de inteligencia y seguridad iraní, y se cree que esas relaciones le dieron acceso duradero al núcleo coercitivo del régimen.

Eso ayuda a explicar por qué el CGRI lo preferiría en una crisis. La Guardia necesitaba continuidad, control y una figura aceptable para los círculos internos del régimen.

Iran has named Mojtaba Khamenei the country's new supreme leader following the killing of his father Ayatollah Ali Khamenei in US-Israeli strikes on February 28, the state-run media has announced. https://t.co/mYjsZuVOcp pic.twitter.com/eYG00HAeLj — CNN (@CNN) March 8, 2026

Mojtaba, quien, según se informa, actuó durante años como intermediario entre su padre y las fuerzas de seguridad, cumple con ese requisito con una precisión casi incómoda. No es ajeno al sistema. En muchos sentidos, parece su producto puro.

Aun así, su caso no es limpio. La Constitución iraní exige que el Líder Supremo tenga una sólida reputación en la jurisprudencia islámica, y Mojtaba no es ampliamente considerado como una de las principales autoridades clericales del país.

Estudió en Qom y es clérigo, pero el informe deja claro que no ostenta el rango de ayatolá, una laguna que no preocupará a todos dentro del sistema. Sin embargo, reforzará la impresión de que se trata de una sucesión política disfrazada de ropajes clericales. Persiste la cuestión hereditaria, que la República Islámica lleva décadas fingiendo que no existe.

🚨 IRAN NEW SUPREME LEADER🚨



MOJTABA KHAMENEI, SON OF ALI KHAMENEI, HAS BEEN NAMED IRAN’S NEW SUPREME LEADER BY IRAN’S CLERICAL LEADERSHIP.



PRESIDENT TRUMP REJECTED THE CHOICE, SAYING THE NEW LEADER “WOULD NOT LAST LONG WITHOUT U.S. APPROVAL.”



HE MAY TAKE REVENG…Show more pic.twitter.com/nL1k2Nw6sv — Money Ape (@TheMoneyApe) March 9, 2026

El estado se fundó en oposición a la monarquía, pero la supuesta transmisión del poder de padre a hijo haría que el sistema pareciera incómodamente dinástico. La ironía es cruda. Una revolución que una vez se definió contra el gobierno heredado podría ahora depender de la sangre para preservarse.

Esto deja a Mojtaba Jamenei, si se confirman los informes, en una posición desesperada. Heredaría no un cargo estable, sino una mentalidad de búnker, un país bajo ataque y un orden político cuyas decisiones parecen costosas. El hombre, acusado durante mucho tiempo de gobernar desde la sombra, no tendría sombras donde esconderse.