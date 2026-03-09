En un impactante y trágico giro de los acontecimientos, Rachel Tussey, creadora estadounidense de TikTok, de 47 años, falleció debido a complicaciones tras someterse a una abdominoplastia. Había documentado abiertamente esta experiencia con sus más de 48 mil seguidores en línea.

Su muerte provocó una oleada de dolor y preguntas por parte de amigos, familiares y seguidores en redes sociales. También generó serias preocupaciones sobre los posibles riesgos asociados con la cirugía estética .

La cirugía estética termina en tragedia

Tussey, madre de tres hijos de Ohio, se sometió a una abdominoplastia el 25 de febrero. Comúnmente conocida como abdominoplastia, este procedimiento quirúrgico busca eliminar el exceso de piel y grasa abdominal, remodelar la pared abdominal y lograr una sección media más firme.

Ella había compartido su preparación y anticipación en una serie de videos de TikTok con sus seguidores, incluidos mensajes sinceros sobre su entusiasmo por la próxima transformación.

En una de sus últimas publicaciones antes de la cirugía, Tussey se dirigió directamente a sus seguidores desde una cama de hospital y expresó vulnerabilidad y esperanza. "Por favor, recen. Sé que va a ser genial. He esperado mucho tiempo por esto", dijo, instando a su comunidad a tenerla presente en sus pensamientos.

Sin embargo, lo que se esperaba que fuera una operación estética estándar dio un giro devastador. Según su esposo, Jeremy , el estado de la madre de TikTok empeoró rápidamente en la sala de recuperación cuando perdió la consciencia poco después de recibir analgésicos posoperatorios.

A pesar de los esfuerzos, que incluyeron RCP y la administración de medicamentos de emergencia, Tussey sufrió una pérdida crítica de oxígeno y posteriormente se le declaró muerte cerebral. Le desconectaron el soporte vital el 5 de marzo.

A Tussey le sobreviven su esposo, Jeremy, y sus tres hijos: Tristan, Alec y Livi. Según informes, la familia ha buscado asistencia legal para obtener respuestas, aunque aún no se ha presentado una demanda formal.

¿Qué es una abdominoplastia?

La abdominoplastia, conocida médicamente como abdominoplastia, es un procedimiento quirúrgico estético diseñado para moldear el abdomen mediante la eliminación del exceso de piel y grasa, y el posterior tensado de los músculos abdominales. Es una opción común entre quienes han experimentado una pérdida de peso significativa, un embarazo o cambios en la figura debido al envejecimiento. El objetivo suele ser lograr una sección media más tonificada y plana.

Aunque muchos pacientes eligen esta cirugía por motivos estéticos, es importante reconocer que, como todas las operaciones, conlleva riesgos. Las posibles complicaciones, aunque relativamente poco frecuentes, incluyen infecciones, coágulos sanguíneos, reacciones adversas a la anestesia y problemas de cicatrización de las heridas.

En casos raros, estos pueden ser potencialmente mortales. Los síntomas que requieren atención médica inmediata después de la cirugía pueden incluir hinchazón repentina, dolor intenso, dificultad para respirar, fiebre o cambios significativos en el color de la piel.

Los cirujanos y profesionales de la salud enfatizan la importancia de mantenerse alerta durante la fase de recuperación posoperatoria para garantizar la seguridad. Detectar complicaciones a tiempo puede salvar vidas y también proteger la salud del paciente y los resultados quirúrgicos.

¿Qué tan seguros son los procedimientos cosméticos?

La muerte de Tussey ha reavivado el debate sobre los procedimientos cosméticos electivos y sus riesgos inherentes, especialmente cuando se comparten públicamente en plataformas de redes sociales como TikTok.

A medida que los influencers comparten sus experiencias personales, es fundamental tener en cuenta que estas pueden variar significativamente de una persona a otra. Los profesionales médicos señalan que las experiencias de otras personas no deben utilizarse únicamente como consejo médico especializado.

Las cirugías electivas, incluida la abdominoplastia, siempre deben implicar una consulta exhaustiva con cirujanos cualificados y certificados. Es fundamental mantener conversaciones exhaustivas sobre los riesgos, los beneficios y las expectativas realistas.

El cuidado postoperatorio también es fundamental y requiere una estrecha vigilancia en las horas y días inmediatamente posteriores a la cirugía.

Recordando a Rachel Tussey

Amigos, familiares y seguidores han rendido homenaje a Tussey, recordándola no solo como creadora de contenido, sino también como una madre dedicada y un pilar de apoyo para muchos. Su presencia en línea se basaba en la honestidad de sus historias y en su deseo de inspirar a los demás, incluso al enfrentar desafíos personales. La noticia de su fallecimiento ha dejado a muchos en la comunidad de TikTok de luto y reflexionando sobre la fragilidad de la vida.

Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Tussey con los gastos funerarios, las facturas y el cuidado de los niños durante este momento devastador. Hasta la fecha, la campaña ha recaudado más de 25.000 dólares (18.800 libras esterlinas) de más de 480 donantes.