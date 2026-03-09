La policía arrestó a una mujer el domingo por la tarde tras presuntamente disparar varias veces contra la casa de Rihanna en el área de Los Ángeles. El tiroteo ocurrió entre la 1:15 p. m. y la 1:21 p. m. cerca de Beverly Hills mientras la cantante se encontraba dentro de la propiedad, según TMZ y NBC News. Los agentes confirmaron que nadie resultó herido y que el sospechoso, que llegó en coche, fue detenido en el lugar, aunque los investigadores no han confirmado si Rihanna era el objetivo del ataque.

Fuentes policiales informaron a ambos medios que Rihanna se encontraba en casa y a salvo en ese momento, pero no han determinado públicamente el motivo, lo que deja abierta la pregunta central de si el ataque estaba dirigido contra la estrella o si la casa fue simplemente el escenario de un delito más amplio y menos personal. Esta falta de claridad significa que cualquier intento de asesinato selectivo sigue sin confirmarse.

Rihanna's Los Angeles Home Targeted in Shooting, Suspect in Custody https://t.co/hBBafoGdTn pic.twitter.com/kGv8hzrU6J — TMZ (@TMZ) March 9, 2026

TMZ informó que la sospechosa era una mujer de unos 30 años que condujo cerca de la propiedad y disparó varias veces hacia la residencia antes de ser detenida sin mayor confrontación. NBC informó que el arma utilizada fue descrita como un rifle tipo AR-15 y que la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se hizo cargo del caso, lo que indica que la policía considera el incidente una investigación importante y no un altercado menor.

Han surgido discrepancias sobre la ubicación exacta y el número de disparos. TMZ se refirió a la propiedad como la casa de Rihanna en Beverly Hills, mientras que NBC la situó en Beverly Crest, justo a las afueras de la ciudad. Imágenes de la televisión local citadas por otros medios sugirieron que se dispararon aproximadamente 10 tiros, aunque las primeras declaraciones públicas del Departamento de Policía de Los Ángeles fueron más concisas y no confirmaron un recuento específico.

Los investigadores se enfrentan a preguntas sin respuesta

La noticia se conoció después de que la policía reconociera que no estaba dispuesta a revelar información sobre el motivo del ataque. NBC informó que no se había dado ninguna explicación sobre el ataque y que los representantes de Rihanna y A$AP Rocky no habían respondido a las solicitudes de comentarios.

Hasta el momento, las autoridades solo han proporcionado los hechos esenciales: una mujer disparó hacia la vivienda, Rihanna se encontraba dentro, nadie resultó herido y el tirador se encuentra detenido. Si la cantante fue atacada deliberadamente sigue siendo la pregunta central sin respuesta.

Antes de que el tiroteo acaparara los titulares, la atención pública de Rihanna se centraba en la música. Recientemente declaró a la revista British Vogue que estaba trabajando intensamente en nuevo material, pero que aún no podía proporcionar una fecha de lanzamiento. Los fans, que llevaban esperando desde Anti , interpretaron el comentario como un paso cauteloso hacia el esperado siguiente capítulo.

Sus comentarios sobre el álbum han moldeado las expectativas. Ha calificado a Anti como su trabajo "más brillante" y "más cohesionado", y el orgullo que le profesa ha convertido cualquier rumor sobre actividad en el estudio en un momento de renovada emoción. Esa era la conversación a la que regresaba antes de que los acontecimientos del fin de semana cambiaran abruptamente el enfoque.

La investigación pasa a la fase procesal

Es probable que las próximas actualizaciones confirmadas provengan del procedimiento policial habitual. NBC informó que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) esperaba publicar más información sobre el sospechoso y los posibles cargos tras el arresto, pero a última hora del domingo aún existían importantes lagunas en lo que los investigadores estaban dispuestos a confirmar. La participación de la División de Robos y Homicidios subraya la seriedad con la que el departamento está tratando el caso, aunque no se han hecho públicas las conclusiones.